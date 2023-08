Operațiune contracronometru pentru salvarea a șase copii și doi profesori rămași blocați într-o telecabină, deasupra unei prăpăstii VIDEO

Şase copii şi doi profesori au rămas blocaţi marți, 22 august, într-o telecabină care atârnă la 274 de metri deasupra unei râpe din Pakistan, după ce un cablu s-a rupt. O misiune de salvare cu elicopterul declanşată de autorităţi a devenit ”extrem de riscantă”, fiind îngreunată de vântul puternic, relatează Reuters.

Copiii, care sunt blocaţi de la ora locală 7 dimineaţa (05.00, ora României), foloseau telecabina pentru a ajunge la şcoală într-o zonă muntoasă din Battagram, la aproximativ 200 km nord de Islamabad, au declarat oficialii.

Autoritatea naţională de gestionare a dezastrelor din Pakistan a precizat într-un comunicat că un cablu s-a rupt în timpul transportului şi că două elicoptere ale armatei au fost trimise pentru o operaţiune de salvare, după ce încercările de remediere a defecţiunii nu au avut succes.

Telecabina a rămas blocată la jumătatea drumului, deasupra unei prăpăstii şi atârna de un singur cablu după ce firul celălalt s-a rupt, a declarat pentru Reuters Shariq Riaz Khattak, un oficial al salvatorilor aflaţi la faţa locului. ”Un copil a leşinat din cauza căldurii şi a fricii”, a spus Khattak.

