Telefoanele mobile sunt, de obicei, păstrate între 2 și 3 ani înainte de a fi înlocuite. Schimbarea se face adesea când apar modele noi cu funcționalități îmbunătățite sau caracteristici care nu sunt disponibile pe dispozitivele mai vechi.

De asemenea, uzura bateriei și problemele de performanță sau compatibilitate cu actualizările de software contribuie la decizia de a schimba telefonul.

O discuție pe această temă a fost deschisă de un utilizator al platformei Reddit. Acesta a vrut să afle și ce fac cu telefoanele vechi cei care cumpără unele noi.

"Voi cat țineți un telefon mobil? Și ce faceți cu el apoi?"

"Telefoanele de top costă o mică avere și sunt curios cât timp le folosesc oamenii și ce fac cu ele când vor să le schimbe.

Eu, de regulă, le țin între 1-2 ani și apoi le vând mai departe.

Poate e important să precizez că le schimb nu pentru a avea ultimul model neapărat, cât pentru a valorifica modelul actual. În mintea mea, cu cât țin un telefon mai mult, cu atât se devalorizează mai mult și atunci banii cheltuiți se pierd. Observ ca mulți dintre noi țin telefoanele +4 ani și sunt plăcut surprins să văd asta și apoi nu le mai valorizează.

În calculele mele, dacă iei un telefon care costă aproximativ 4.000 lei de nou (sau mai mult), în +4 ani valoarea lui se diminuează până aproape de 0 lei.

Dacă îl vinzi după 2 ani, poți recupera probabil între 40-60% din valoarea lui.

Ads

Cum e mai bine, ce părere aveți de perspectiva asta?

P.S: pentru telefoane noi cu valori mai mici, clar calculul indică spre păstrarea lui până crapă și e ok așa", a scris acesta pe Reddit.

"Mai dă-l naiba de consumerism"

Discuția a strâns sute de comentarii în care utilizatorii au relatat experiențele personale.

Cei mai mulți nu obișnuiesc să le vândă și preferă să le dea părinților.

"Le țin 4-5 ani, de obicei până crapă."

"La fel. Și, după, îl arunc în vreun sertar. N-am vândut niciun telefon niciodată.

Mai nou am început să preiau telefonul de la concubina după ce și ia ea ultima generație. Nu mai e de interes să am eu tot timpul ultimul model, dar tot e bine să aibă cineva în familie “cea mai bună camera foto”"

"Actualul telefon îl am din 2017. Îl țin cât mai ține."

"Am un iPhone XR, luat nou, are aproape 6 ani, încă merge bine și are ultima varianta de soft.

Ads

Mă gândesc să-l upgradez când apare iPhone 16 în toamnă, o să-l țin că backup phone.

În ziua de azi nu are rost să upgradezi în fiecare an, nici măcar la doi ani, fiecare model e doar puțin mai bun că cel de anul trecut, e nevoie de 4-5 ani până ce diferențele să devină semnificative."

"Până nu mai funcționează deloc. Mai dă-l naiba de consumerism. 1-2 ani e prea puțin."

"Când eram tânăr și prost, anul și telefonul"

"Când eram tânăr și prost, anul și telefonul, de obicei cel mai nou model.

Acum am un s20 de când a apărut, 4 ani cred? Din telefoanele anterioare, am mai dat părinților."

"Ultimul telefon (Samsung Galaxy S4) a stat în mâna mea din 2018 până anul asta în vară. L-am ținut până i-au sărit butoanele și încă mergea. Și pe asta de acum tot așa plănuiesc să-l țin (măcar vreo 7-8 ani)".

"Mi se pare o imbecilitate"

"Îl țin până se strică, de ce aș cumpăra un telefon nou care face fix același lucru că cel vechi? Ne-am tâmpit complet, nu mai avem pe ce să dăm banii? Nu știu ce muncești tu, dar să îți vinzi 8 ore pe zi din viață doar că să-ți schimbi telefonul după un an mi se pare o imbecilitate. Nici să mă dea banii afară din casă și tot nu aș schimbă un obiect în perfectă stare după atât de puțin timp. Nu înțeleg ce valori aveți unii și ce vreți de la viața asta, dar din postul asta și din unele comentarii reiese o atitudine generală extrem de puerilă."

Ads