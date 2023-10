Top 10 cele mai performante telefoane în 2023

Într-o eră tehnologică în continuă evoluție, anul 2023 reușește să fie un punct de reper în topul lansărilor de telefoane bune și performante. În acest an am observat foarte multe îmbunătățiri ale funcțiilor de bază pe care le au telefoanele. Așadar, dacă ești în căutarea unui telefon cu baterie mare sau a unui telefon cu cameră performantă sau design inovator, acum ai de unde alege. În plus, fie că ești în căutarea unui telefon de top sau a celor mai bune telefoane până în 1000 sau 1500 lei, lansate în 2023, lansările din acest an îți vor satisface toate aceste cerințe. Deja ți-am stârnit curiozitatea? Continuă să citești acest articol până la final și descoperă informațiile relevante despre topul telefoanelor din 2023.

Care este cel mai bun telefon pe care îl poți alege? Criterii de care să ții cont

Înainte de a decide care este cel mai bun telefon la ora actuală pentru tine, este important să ai în vedere câteva criterii care să te ajute să alegi. Deși pe piață vei descoperi foarte multe recomandări pentru cele mai bune telefoane pe care să le alegi, trebuie să decizi care este cel mai potrivit pentru tine. Iată câteva criterii de care să ții cont pentru a alege un telefon bun:

sistemul de operare - înainte de a alege cel mai bun telefon pentru tine, este important să știi cu ce tip de sistem de operare lucrezi cel mai bine. Ești fan/ă iOS sau te descurci mai bine cu Android? În cazul în care alegi iOS, atunci te vei limita la a alege un model dintre recomandările de telefoane Apple. Pe de altă parte, dacă preferi sistemul Android, atunci poți alege dintre telefoane scumpe sau ieftine de la diverse branduri, cum ar fi Samsung, Huawei, Xiaomi și altele.

ecranul telefonului - înainte de a alege telefoanele bune lansate în 2023, este important să verifici și specificațiile ecranului. Alege telefonul care are un ecran cu un număr de pixeli mai mare pentru a avea o imagine clară. Alte criterii de care să ții cont atunci când alegi cel mai bun telefon calitate - preț sunt rata de refresh, tipul de tehnologie folosit sau rezoluția.

camera foto - dacă ești în căutarea celui mai bun telefon pentru poze, atunci este important să citești cu atenție specificațiile despre camera foto. De obicei, telefoanele performante care au o cameră foto avansată au și un preț mai ridicat. Câteva criterii de care să ții cont atunci când alegi un telefon nou în privința camerei foto sunt rezoluția, zoom-ul, tipul de senzori și numărul lor.

rezistența bateriei - fie că alegi un smartphone ieftin sau cel mai scump telefon recent lansat, este important ca bateria să reziste cât mai mult. Așadar, atunci când decizi să cumperi un telefon, analizează cu atenție capacitatea bateriei, modul de încărcare și durata de viață. Cu cât acești parametri sunt mai buni, cu atât telefonul tău va rezista mai mult.

Ești în căutarea celui mai bun telefon din lume dar nu știi cum să interpretezi informațiile din specificațiile telefonului? Discută cu profesioniștii Flacăra3 care te vor ajuta să evaluezi telefonul pe care vrei să îl cumperi și îți vor recomanda și accesoriile pentru telefoane de care ai nevoie.

Top 10 cele mai bune telefoane în 2023

Care este cel mai bun telefon lansat în 2023: Samsung sau iPhone? Continuă să citești următoarele paragrafe pentru a afla informații complete despre cele mai bune telefoane mid-range, dar și premium lansate în 2023. În acest ghid vei afla detalii despre telefoane bune și ieftine, dar vei afla informații și despre telefoane mai scumpe sau cele care au o cameră bună.

1. Samsung Galaxy S23 Ultra

Acest model nu este un telefon ieftin, dar este fără echivoc cel mai bun telefon Samsung lansat până acum. În primul rând, acesta impresionează prin camera de 200 MP. Așadar, dacă te întrebi ce telefon face cele mai bune poze, acest model candidează cu succes în acest top. De asemenea, acesta este un telefon super performant cu Cip Snapdragon 8 Gen 2, care îi oferă o viteză de răspuns foarte mare. De asemenea, acesta este unul dintre cele mai bune telefoane Samsung în 2023 datorită ecranului mare, durata extinsă a bateriei ce poate rezista până la 13 ore.

2. Oneplus 11

Acest model se încadrează în categoria de telefon ieftin și bun. Performanța camerei foto este incredibil de bună, impresionând prin calitatea pozelor datorită lentilelor Hasselblad pe care le folosește. De asemenea, performanța sa este este foarte bună datorită cipului Snapdragon 8 Gen 2, dar care este totuși mai puțin optimizat comparativ cu cel folosit la Samsung S23. În plus, titlul de telefon bun și ieftin se potrivește perfect pentru modelul Oneplus 11 datorită duratei de viață a bateriei. Aceasta rezistă până la 13 ore. Astfel, Oneplus 11 devine un competitor redutabil pentru Samsung S23, dar cu un preț mai redus.

3. Samsung Galaxy A54

Acest model lansat de Samsung se încadrează în categoria telefoanelor sub 2000 lei, dar care reușește să fie unul dintre cele mai bune telefoane Samsung din 2023. Datorită camerei principale de 50 MP, acest model face fotografii de o calitate excepțională, chiar și atunci când lumina nu este foarte bună. De asemenea, acesta este unul dintre telefoanele ieftine și bune datorită rezistenței bateriei ce se încarcă foarte rapid. Te poți bucura și de un ecran OLED de 6,4 inch, care este în același timp colorat și luminos.

4. Motorola Edge Plus

Cu acest model, Motorola reușește să intre în topul producătorilor care au lansat cele mai bune telefoane ieftine în 2023. Performanța sa este foarte bună datorită chipset-ului Snapdragon 8 Gen 2. Datorită acestuia, Motorola Edge Plus se comportă la fel de bine la folosire ca Oneplus 11 sau Samsung Galaxy S. De asemenea, durata de viață a bateriei este foarte bună, la fel ca și performanța camerei. Deși nu excelează la performanța camerei, acesta este cel mai nou telefon pe care Motorola l-a lansat anul acesta și care are caracteristici comparabile cu cele ale modelelor premium. Așadar, poate fi ales cu succes de utilizatorii care au un buget mai limitat, dar care își doresc să se bucure de un telefon cu performanță bună.

5. Huawei P40 Pro

Acest model este unul dintre cele mai bune telefoane Huawei lansate în 2023. Aparatul său foto are o performanță foarte bună a imaginii datorită obiectivului Leica. De asemenea, are un rating IP68, ce îl recomandă care unul dintre cele mai rezistente telefoane la praf și apă. Dacă ești în căutarea unor telefoane noi în 2023 care să fie compatibil cu 5G și care să aibă și mult spațiu de stocare, acest model de la Huawei este o alegere potrivită. În plus, chiar dacă este un model relativ nou, în magazinul Flacăra3 poți găsi folie de ceramică pentru ecran, la un preț foarte accesibil.

6. Xiaomi Redmi Note 9 Pro

Deși nu este cel mai ieftin telefon din lume, acest model de la Xiaomi poate fi unul dintre telefoanele la reducere care te vor surprinde cu funcții excepționale. De exemplu, acesta este învelit cu Gorilla Glass, care îl face foarte rezistent la uzură și șocuri. De asemenea, ecranul său este foarte generos și are o rezoluție de 2400 x 1080 și 6,67 inch. Performanța acestuia este foarte bună datorită chipset-ului Snapdragon 720G cu 2,3 GHz. În plus, are 4 camere Ultrawide, Macro și Wide, dar și o cameră de selfie de 16 Mpx. Per total, acesta este un smartphone foarte bun, disponibil la un preț decent.

7. Apple iPhone 15 Pro Max

Cel mai bun telefon lansat de Apple în 2023 este fără îndoială modelul 15 Pro Max. În primul rând, camera foto impresionează cu funcția de zoom 5x, dar și cu performanța atunci când lumina nu este prea bună. Datorită chipsetului A17 Pro acesta telefon are o performanță uluitoare și este compatibil cu 5G. Astfel, vei putea să comuți ușor de la o sarcină sau aplicație la alta. Durata de viață a bateriei ține și ea pasul cu toate celelalte funcții și rezistă până la 14 ore. Chiar dacă prețul este unul destul de ridicat, acesta este un telefon performant lansat în 2023 care să te impresioneze.

8. Samsung Galaxy Z Fold 5

Acesta este un model de top în categoria telefoanelor fold. Chiar dacă acest tip de telefoane nu este chiar nou pe piață, acest model are o performanță mai bună a camerei datorită chipset-ului Snapdragon 8 Gen 2. De asemenea, datorită acestui chipset, performanța sa este foarte bună și asemănătoare cu telefoanele non-fold. Pentru un telefon din această gamă, durata bateriei este foarte bună, atingând 11 ore. Deși prețul său este unul ridicat, acest model este un telefon premium care îți oferă funcții multitasking mult îmbunătățite.

9. Apple iPhone 13 Pro Max

Chiar dacă nu este un telefon lansat în 2023, iPhone 13 Pro Max continuă să fie un telefon performant pentru acest an datorită mai multor caracteristici. În primul rând, rezoluția ecranului este foarte bună, acesta folosind tehnologie OLED și având o rată de împrospătare de 90 Hz. De asemenea, cele 3 camere foto wide, ultrawide și telephoto își fac foarte bine treaba și te vor ajuta să obții poze foarte bune. În plus, performanța bateriei este foarte bună și este rezistent la apă. Mai mult decât atât, în magazinul online Flacăra3 găsești accesoriile de care ai nevoie pentru iPhone 13 Pro Max și le poți comanda cu un simplu click.

10. Asus Rog Phone 5 Ultimate

Dacă ești în căutarea unui telefon pentru gaming, atunci acest model de la Asus îți poate satisface nevoile. În primul rând, procesorul său Qualcomm Snapdragon 888 cu 8 nuclee îți oferă performanța de care ai nevoie pentru a te juca fără întreruperi. De asemenea, display-ul AMOLED de 6.78 inch și rezoluție 2448 x 1080 pixeli te va ajuta să vizualizezi chiar și cele mai mici detalii atunci când te joci. Pentru gaming ai nevoie și de o memorie generoasă. Așadar, acest model de la Asus are o memorie RAM de 18 GB și o memorie de stocare de 512 GB.

Alege cel mai performant telefon în 2023 în funcție de nevoile tale

Atunci când alegi cel mai bun telefon pentru tine în 2023 este important să te gândești în primul rând la nevoile tale. În acest an, cei mai mari producători de telefoane din piață, Samsung, Apple, Huawei sau Xiaomi, au reușit să își surprindă utilizatorii cu modele performante și rezistente. Așadar, alegerea telefonului de care ai nevoie trebuie să țină cont de rezistența bateriei, performanța procesului, dar și funcțiile camerei foto. Astfel, dacă analizezi cu atenție aceste detalii, vei putea alege cel mai performant telefon pentru tine în 2023. În plus, fie că ai nevoie de accesorii pentru telefonul tău mobil sau de piese de schimb GSM, le vei putea găsi în magazinul online Flacăra3.

