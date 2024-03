Șocul unui bărbat care a recuperat după doua săptămâni telefonul căzut în apă: "A filmat accidental un întreg episod Animal Planet" VIDEO

Un bărbat a fost surprins să descopere că telefonul său, care fusese scufundat în apă timp de două săptămâni, înregistrase aproximativ două ore de imagini subacvatice.

Ralfs Zorgis a distribuit înregistrările într-un videoclip viral pe TikTok, care a adunat 1,3 milioane de vizualizări de la prima sa postare pe 21 martie. Înregistrarea a fost făcută în octombrie 2023 și arată telefonul, care este un iPhone 11, sub apă în fiordul Vejle, a declarat Zorgis pentru Newsweek.

"Am găsit telefonul după două săptămâni în apă și a înregistrat timp de două ore după ce a căzut în fiord", a scris acesta în textul care însoțește imaginile.

Fiordul Vejle are aproximativ 14 mile lungime și se întinde de la orașul Vejle din sudul Danemarcei.

Cel mai recent videoclip începe cu o vedere a valurilor. Apoi, camera este scufundată sub apă într-un ocean de verde. Mai târziu, camera arată spatele a ceea ce pare a fi un crab.

"În videoclip, puteți vedea că telefonul a căzut în apă... după câteva minute au fost surprinse câțiva crabi foarte curioși, precum și unele meduze", a spus Zorgis.

"Telefonul funcționează perfect"

Un mesaj suprapus pe videoclip a anunțat: "POV telefonul tău a filmat accidental un întreg episod Animal Planet."

Zorgis, care este din Letonia și lucrează în prezent într-o afacere de familie, a spus pentru Newsweek: "Am mers la înot și am vrut să surprind câteva cadre, dar am ajuns să-mi pierd telefonul."

Zorgis nu a reușit să localizeze telefonul după o căutare inițială în ziua în care a dispărut. După două săptămâni, el "a pierdut toate speranțele de a putea găsi telefonul" și chiar dacă ar fi fost găsit, "șansele ca telefonul să funcționeze erau aproape de zero", a spus el.

"Dar într-o zi, m-am uitat în apă și era foarte limpede în acea zi, așa că am observat ceva pe fundul apei. M-am scufundat și era telefonul meu." Am adus telefonul acasă, l-am pus într-un sertar și "am uitat de el".

"Am decis să încerc să-l încarc și atunci, spre surprinderea mea, s-a aprins și am găsit videoclipul cu momentul în care îl pierdusem. Telefonul funcționează perfect, dar există puțină deteriorare din cauza apei pe ecran."

Ce să faci dacă iPhone-ul tău se udă

Potrivit Apple, iPhone-ul 11 este "rezistent la stropire, apă și praf" și poate rezista să fie scufundat în apă până la aproximativ 6,5 picioare și până la 30 de minute.

Apple recomandă că, dacă un lichid, altul decât apa, stropșește iPhone-ul, ar trebui să clătiți zona afectată cu apă de la robinet, apoi ștergeți telefonul cu un șervet moale, fără scame și asigurați-vă că telefonul este uscat înainte de a-l deschide pentru SIM.

Pentru a usca iPhone-ul, loviți-l ușor cu mâna, cu conectorul Lightning sau USB-C în jos, pentru a îndepărta excesul de lichid. Telefonul ar trebui lăsat într-o zonă uscată cu puțină circulație a aerului. Plasarea iPhone-ului în fața unui ventilator care suflă aer rece direct în conectorul Lightning sau USB-C poate ajuta în procesul de uscare, scrie Newsweek.

"Nu uscați iPhone-ul folosind o sursă externă de căldură sau inserați un obiect străin, cum ar fi un bețișor de bumbac sau un prosop de hârtie, în conectorul Lightning sau USB-C. iPhone-ul dumneavoastră vă poate avertiza dacă există lichid în conectorul Lightning sau USB-C atunci când conectați un cablu sau un accesoriu la iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR sau ulterior."

Dacă iPhone-ul tău s-a udat, nu încărca dispozitivul până când nu este complet uscat, deconectând toate dispozitivele. "Utilizarea accesoriilor sau încărcarea atunci când este ud ar putea deteriora iPhone-ul. Așteptați cel puțin 5 ore înainte de a încărca cu un cablu Lightning sau USB-C sau de a conecta un accesoriu," a anunțat compania.

