O femeie a cumpărat două iPhone-uri de la un vânzător online. Ce a descoperit când a deschis cutiile

O femeie din Brazilia și-a cumpărat două telefoane iPhone de la același vânzător și a trăit un șoc atunci când a deschis cutiile.

Cele două telefoane iPhone 15 Pro Max au fost găsite de către femeie pe internet. Aceasta l-a contactat pe vânzător, iar el a propus să se vadă față în față pentru a finaliza vânzarea, conform metro.co.uk.

Femeia a spus că bărbatul îi câștigase încrederea, ba chiar i-a oferit adresa lui ca să meargă acolo.

„Își posta în mod constant chipul pe internet, așa că pentru mine a fost clar că este de încredere”, a declarat femeia.

Pentru a cumpăra telefoanele, femeia a mers împreună cu soțul ei în Belo Horizonte, Brazilia. Ei au avut o scurtă conversație cu vânzătorul, însă atunci când au vrut să deschidă cutiile, comportamentul vânzătorului s-a schimbat radical.

„Mi-a spus: nu le deschide, am arma la șold. Nu trebuie să ai suspiciuni, totul e bine, telefoanele sunt acolo. Nu am putut să văd ce are la șold, dar nu urma să plătesc ca să aflu”, a povestit ea.

Femeia i-a transferat 2.300 de euro și a plecat acasă. Atunci când a deschis cutiile a descoperit că în loc de telefoane era de fapt lut.

