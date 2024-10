Cum să lăsați telefonul deopare și să reveniți la obiceiul de a citi cărți. "Autocontrolul nu funcționează"

Sir Jonathan Bate, profesor de literatură engleză la Oxford, și-a exprimat recent îngrijorarea cu privire la "diminuarea capacității de concentrare", așa cum o demonstrează incapacitatea studenților săi de a ține pasul cu listele de lectură.

"Acum, în loc de trei romane într-o săptămână, mulți studenți se vor strădui să parcurgă un roman în trei săptămâni", a declarat el pentru programul Today de la BBC Radio 4.

Nu doar tinerilor le este greu să se concentreze asupra cărților. Recent, organizația caritabilă britanică The Reading Agency a constatat că doar jumătate dintre adulții britanici citesc în mod regulat din plăcere. Așadar, cum putem pune telefoanele jos și să ne întoarcem la lectură?

1. Țineți telefonul cât mai departe posibil

"Dacă aveți de gând să vă așezați cu o carte, lăsați telefonul în altă parte", spune Tanya Goodin, o militantă pentru detoxifierea digitală și autoarea cărții My Brain Has Too Many Tabs Open. "Asta înseamnă că nu este vizibil și nu este în aceeași cameră, pentru că autocontrolul nu funcționează".

Goodin atrage atenția asupra cercetărilor privind ceea ce se întâmplă cu capacitatea noastră de rezolvare a problemelor și cu IQ-ul atunci când avem telefoanele în imediata apropiere: "S-a demonstrat că numai atunci când dispozitivul nostru se află într-o altă cameră avem cu adevărat capacitatea deplină de a ne concentra."

Ads

Cal Newport, un expert în productivitate, susține că „ceea ce nu este vizibil nu este nici în minte”.

"Țineți telefonul conectat la priză într-un loc stabilit atunci când sunteți acasă", recomandă el.

"Dacă trebuie să căutați ceva sau să vă verificați mesajele, mergeți acolo unde este telefonul." Dacă telefonul nu este lângă tine, atunci "dacă citești și simți o urmă de plictiseală, este mult mai ușor să treci peste".

2. Citește cărți fizice - și ia notițe

Damian Barr, autorul și gazda emisiunii The Big Scottish Book Club, încearcă să aibă o carte la el tot timpul: "Dacă nu am ceva cu mine, nu pot să citesc. Cărțile pierd întotdeauna în fața social media în competiția de pe telefonul meu, așa că am nevoie de hârtie adevărată." Își limitează utilizarea rețelelor de socializare cu ajutorul aplicațiilor de blocare, "pe care le pot anula, dar cel puțin mă face mai conștient de cât timp petrec pe ele".

Lara Feigel, autoare și profesoară de limba engleză la King's College din Londra, spune că studenții ei se luptă să țină pasul cu lectura, scrie The Guardian.

Ads

"Îi îndemn să cumpere cărți, mai degrabă decât să citească online", spune ea, "și să ia notițe de mână pe cărți - uneori le cer să aducă cărțile și să-mi arate sublinierile și notițele".

"Cărțile fac parte din plăcerea de a citi", spune Goodin. "Îmi place să primesc o carte nouă, să o miros și să deschid coperta".

Acest lucru poate "să-ți dea o doză de dopamină mai mult decât un ecran".

3. Reeducă-ți creierul

"Cititul este un maraton, nu un sprint", spune Daisy Buchanan, gazda podcastului You're Booked și autoarea cărții Read Yourself Happy, care urmează să apară. "La fel ca exercițiul fizic, cititul ne-a venit natural când eram copii, dar am dobândit o mulțime de zgomote și distrageri. Începeți cu cât mai puțin timp posibil și creșteți din nou."

Goodin sugerează stabilirea unui obiectiv de 10 pagini odată.

4. Stabilește-ți timpul și locul optim pentru a citi

Pentru Buchanan, acesta este primul lucru de dimineață. "Când mă trezesc, creierul meu este cuprins de gânduri și anxietate. Dacă fac efortul de a lua mai întâi o carte, și nu telefonul, cititul oferă minții mele informațiile pe care le dorește, oferindu-i ceva pe care să se concentreze."

Ads

5. Nu tratați cititul ca pe o corvoadă

Cărțile importante sunt scopul, nu punctul de plecare, spune Buchanan. "Trebuie să începeți cu cărți pentru plăcere și bucurie pentru a ajunge la lucruri care vă provoacă cu adevărat." Când creierul lui Buchanan a fost "deturnat" de un smartphone, ea s-a întors la cărțile care i-au plăcut în copilărie pentru a-și reaprinde dragostea pentru literatură.

"Nu vom citi pur și simplu pentru că este ceva nobil și demn"

Aderarea la un club de lectură vă poate oferi motivația de a continua până la sfârșitul unei cărți, spune Goodin. Ea recomandă, de asemenea, redescoperirea bibliotecilor ca un loc în care să găsești inspirație, scrie The Guardian.

Ads

6.Nu uita de cărțile audio (și de programele TV bune)

"Dacă nu ați mai citit de ceva timp, un audiobook ar putea fi un bun început pentru a reveni la acest obicei", spune Goodin, mai ales dacă puteți face mai multe lucruri în același timp și să ascultați în timp ce faceți naveta sau plimbați câinele.

Închiderea notificărilor atunci când asculți este o necesitate, spune ea. Nu vă învinovățiți dacă nu parcurgeți un teanc masiv de cărți pe an, spune Barr.

"Simte-te bine pentru ceea ce citești, nu rău pentru ceea ce nu citești. Este vorba despre calitatea povestirii."

Ads