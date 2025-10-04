Metoda de aur prin care să îl îndepărtezi pe copilul tău de telefon. Ce spun experții

Autor: Alexandru Negrici
Sambata, 04 Octombrie 2025, ora 18:14
143 citiri
Metoda de aur prin care să îl îndepărtezi pe copilul tău de telefon. Ce spun experții
Copil care stă pe telefon Foto: Pixabay

Tot mai mulți părinți caută soluții pentru a limita timpul petrecut de copii în fața ecranelor, pe fondul îngrijorărilor legate de efectele asupra sănătății mintale. Decidenți politici și experți în sănătate cer etichete de avertizare, limite de vârstă pentru platformele de social media și interdicții ale telefoanelor mobile în școli, pe fondul temerilor că expunerea prelungită la mediul digital ar putea agrava probleme precum singurătatea și izolarea la tineri.

Cercetătorii atenționează că utilizarea „problematică” a rețelelor sociale este în creștere în rândul adolescenților europeni, iar un raport al Organizației Mondiale a Sănătății din acest an a identificat influența lumii digitale asupra tinerilor ca factor-cheie al singurătății la scară globală. Excesul de timp petrecut pe ecrane a fost asociat cu reducerea activității fizice, tulburări ale somnului, anxietate, depresie, stres și izolare socială, scrie Euronews.

Dr. Janna-Lina Kerth, pediatru la Spitalul Universitar din Düsseldorf (UKD), spune că unii copii intră într-un „cerc vicios” în care timpul prelungit petrecut online îi determină să petreacă și mai mult timp pe ecrane. Kerth subliniază rolul părinților în acest proces și le cere acestora să-și monitorizeze propriul consum digital, pentru că „adulții sunt și ei lipiți de telefoane”.

Exemple de politici diferite la nivel european sunt deja în curs de aplicare. Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat în septembrie că analizează posibile restricții pentru rețelele sociale dedicate copiilor la nivelul întregii Uniuni Europene. În același timp, Suedia a introdus un „card pentru activități de petrecere a timpului liber” care acoperă parțial costurile unor activități organizate — cluburi sport, cursuri de limbi străine — pentru tineri între opt și 16 ani. Madeleine Larsson, manager de proiect la agenția de sănătate publică din Suedia, declară: „Mai mulți copii ar trebui să simtă că au timp liber semnificativ [pentru că] vor avea și o sănătate mai bună, atât fizică, cât și mentală. Acesta este obiectivul principal”.

La nivel practic, Kerth oferă recomandări pentru familiile care vor să reducă timpul petrecut pe ecrane fără a impune interdicții totale. Ea sugerează stabilirea unor obiective privind timpul petrecut pe ecran la nivelul întregii familii și atenționarea asupra modelelor proprii de utilizare: părinții ar putea evita, de pildă, să revină la e-mailuri după cină. Kerth avertizează totodată că „interzicerea totală a rețelelor de socializare, a smartphone-urilor sau a jocurilor video ar putea avea consecința neintenționată de a face lucrurile interzise mai atrăgătoare”.

Despre modul în care ar trebui purtate discuțiile cu copiii, ea recomandă abordări potrivite vârstei și dialog explicativ: „Este important să vorbim despre motivul pentru care ceva [online] este interesant și de ce unele jocuri sunt mai captivante decât altele și care ar putea fi consecințele”. În plus, părinții sunt sfătuiți să inițieze aceste discuții devreme, Kerth recomandând începerea lor încă de la vârsta de patru ani.

Organizațiile de sănătate formulează orientări pentru limitele de ecran: OMS recomandă ca copiii sub cinci ani să nu petreacă mai mult de o oră pe zi în fața ecranului; unele organisme medicale din Germania și Franța merg mai departe, propunând absența ecranelor până la vârsta de trei ani. Pentru copiii mai mari și adolescenți, recomandările variază, dar consensul experților este că, pe cât posibil, timpul pe ecran ar trebui redus.

Kerth atrage atenția și asupra calității timpului petrecut online: „Există o mulțime de jocuri interactive și jocuri educative care reprezintă un consum activ și nu doar o privire pasivă la un ecran”, a spus ea. Ca alternativă practică la reducerea ecranelor, pediatrul propune consultarea directă a copiilor cu privire la activitățile care le-ar umple timpul astfel eliberat și recomandă înscrierea lor în echipe sportive sau în activități de grup în care utilizarea ecranului este descurajată. „Este ușor să spui „citește o carte” sau „du-te afară și joacă-te”, dar este ceva care depinde și de ceea ce fac prietenii tăi”, a explicat Kerth.

Risc mai mare de anxietate şi de ideaţie de suicid la persoanele care consumă energizante. Concluziile îngrijorătoare ale unui studiu
Risc mai mare de anxietate şi de ideaţie de suicid la persoanele care consumă energizante. Concluziile îngrijorătoare ale unui studiu
Medicul psihiatru Sorin Pletea afirmă că studii recente arată că tinerii care consumă energizante au un risc mai ridicat să ajungă la anxietate şi chiar să se gândească la suicid....
Android 16 vine cu One UI 8 și un calendar clar de actualizări pentru telefoane și tablete Samsung. Ce oferă noul sistem
Android 16 vine cu One UI 8 și un calendar clar de actualizări pentru telefoane și tablete Samsung. Ce oferă noul sistem
Samsung a început deja distribuirea Android 16 pentru o gamă largă de dispozitive Galaxy, iar procesul se întinde din septembrie până la finalul lunii noiembrie 2025. Spre deosebire de...
#telefon, #copii, #tehnologie, #dependenta Internet , #sanatate
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Nu se mai ascund: "cea mai frumoasa actrita de la Hollywood", de mana cu noul partener dupa ce a anulat nunta
Digi24.ro
Modernizarea Armatei SUA si filosofia Silicon Valley. Dezvaluiri despre serviciile Palantir si Anduril, conduse de aliatii lui Trump
Adevarul.ro
Trotinetele si RCA pe CNP. Seful ASF reactioneaza la propunerea controversata a lui Titi Aur

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Metoda de aur prin care să îl îndepărtezi pe copilul tău de telefon. Ce spun experții
  2. Sorin Oprescu, reținut în Grecia. Fostul primar al Capitalei ar fi fost arestat la Salonic
  3. Trei zile de coșmar în România, pentru celebrul Charlie Ottley. Pană de curent pe temperaturi de minus un grad: „În Marea Britanie ar fi amenzi grele”
  4. Donald Trump poate vorbi, în sfârșit, despre „Proiect 2025”
  5. Primăria Sectorului 4 își asumă un proiect major la Piața Unirii. „Va scurta timpii de deplasare și va crește gradul de siguranță al călătorilor” VIDEO
  6. Un nou atac armat lovește Franța: Doi morți și cinci răniți. O bandă organizată ar fi declanșat teroarea VIDEO
  7. Comoară imensă găsită în adâncuri. Un grup de scafandri a dat lovitura: Monede de aur în valoare de 1 milion de dolari
  8. Savantul lui Putin acuză Occidentul că pregătește un virus mortal: „Vor să ne înlocuiască cu roboți.”
  9. O nouă tactică în războiul rachetelor. Rusia își conservă muniția grea și testează rezistența apărării antiaeriene ucrainene
  10. Directorul de școală care a reintrodus ordinea și disciplina în școală. „Sănătatea mintală a copiilor” a devenit scuză pentru lene