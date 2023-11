Cum funcționează telefonul "erei AI": Efectuează apeluri, răspunde la întrebări și proiectează informații pe mâna utilizatorului. Prețul la care poate fi comandat VIDEO

Startup-ul de inteligență artificială Humane a lansat oficial joi 9 noiembrie, mult așteptatul său dispozitiv AI. Videoclipul de lansare arată gadgetul AI efectuând apeluri, răspunzând la întrebări și proiectând informații pe mâna utilizatorului.

Prețul dispozitivului AI de la Humane începe de la 699 de dolari, necesită un abonament lunar și va fi livrat anul viitor.

Într-un nou videoclip de 10 minute postat joi, cofondatorii Humane, Imran Chaudhri și Bethany Bongiorno, foști angajați Apple și întâmplător soț și soție, au demonstrat cum funcționează.

Cu prețuri care pornesc de la 699 de dolari, dispozitivul AI este autonom, fără ecran, alimentat de inteligența artificială, și poate fi prins de haine. Funcționând cu modelul de limbaj extins GPT-4, dispozitivul AI include o cameră, senzori, difuzoare, o lumină de și un proiector mic care proiectează informații pe mâna ta.

Disponibil în trei culori (eclipse, lunar și equinox), pachetul include: o placă de încărcare; un cablu; un adaptor; o husă de încărcare; un amplificator de baterie suplimentar; apeluri nelimitate, mesaje și date pentru un număr de telefon dedicat prin intermediul Humane.

"Scopul nostru la Humane este să construim pentru lumea nu așa cum există astăzi, ci așa cum ar putea fi mâine; un loc în care putem aduce puterea completă a inteligenței artificiale oriunde și să o integrăm în mod transparent în viața noastră de zi cu zi", a declarat Chaudhri în timpul demonstrației.

Demonstrând capacitățile sale vocale, Chaudhri a cerut dispozitivului să "redea cântece din filme celebre SF."

O rază de lumină a fost proiectată pe palma sa, afișând informații precum titlul cântecului și butoanele de comandă. El a oprit și a sărit peste cântec în funcție de mișcarea mâinii sale.

Gadgetul AI poate, de asemenea, să răspundă la întrebări vocale prin căutarea pe internet în timp real. Pentru a demonstra această caracteristică, Chaudhri i-a cerut: "Când este următoarea eclipsă și unde este cel mai bun loc pentru a o vedea?" În câteva secunde, dispozitivul AI a răspuns că "următoarea eclipsă totală de soare va avea loc pe 8 aprilie 2024" și i-a recomandat să o vadă în Australia sau în Timorul de Est.

În ceea ce privește comunicarea, Chaudhri a demonstrat capacitatea cuiului AI de a trimite și ajusta mesaje text, de a-l ține la curent cu mesajele sale, de a identifica informații în mesaje lungi și de a efectua apeluri telefonice. A demonstrat chiar și cum poate traduce mesajele vocale ale lui Imran din engleză în spaniolă.

Deoarece are un număr de telefon dedicat prin T-Mobile, trebuie să plătiți 24 de dolari pe lună în plus față de costul dispozitivului pentru a-l utiliza.

Dispozitivul are și capacități de viziune artificială. În timpul demonstrației, Chaudhri a ținut în mână un pumn de migdale și a întrebat câtă proteină au, iar Ai pin a răspuns cu "15 grame". Imran a ținut chiar o carte în fața gadgetului și l-a întrebat să identifice cât costă online.

