Trei primării din Argeș plătesc și astăzi rate pentru o telegondolă nefolosită de 12 ani. Cum a eșuat proiectul Molivișu

Autor: Andreea Deaconescu
Joi, 29 Octombrie 2026, ora 11:37
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Trei primării din Argeș plătesc și astăzi rate pentru o telegondolă nefolosită de 12 ani. Cum a eșuat proiectul Molivișu
Telegondolă din România FOTO Pexels

O instalație de telegondolă și telescaun, cumpărată pentru o pârtie de schi care nu a mai fost construită, se află de 12 ani în curtea unei foste brutării din Argeș, folosită acum ca adăpost pentru animale. Echipamentele sunt acoperite parțial cu tablă și înconjurate de vegetație. Între timp, primăriile care au luat credite pentru proiect continuă să plătească ratele, arată un reportaj Digi24.

Cum a rămas Argeșul cu creditele, dar fără pârtie

Proiectul Molivișu a început în 2009, la inițiativa comunelor Arefu, Cicănești și Brăduleț, cărora li s-a alăturat Consiliul Județean Argeș. Investiția era estimată la peste 73 de milioane de lei, jumătate din bani urmând să provină din fonduri europene. Cele trei primării au împrumutat aproape 20 de milioane de lei pentru instalații.

Lucrările au început în 2012 și trebuiau finalizate în 2015. Întârzierile, problemele privind scoaterea terenului din fondul forestier și lipsa banilor au dus la pierderea finanțării europene.

„Am avut la conducerea respectivă niște oameni care au fost incompetenți sau..., incompetenți că nu îi suspectez de altceva, care nu au dus la capăt proiectul, nu au gestionat bine și a trecut termenul de lucru și ne-am împotmolit”, spune Ion Ionescu, primarul comunei Cicănești.

Un nou blocaj: delimitarea ariei protejate

Autoritățile încearcă să reia proiectul, dar circa opt hectare din zona pârtiei se suprapun cu aria protejată Valea Vâlsanului, unde trăiește aspretele, un pește rar. Primarii susțin, potrivit Digi24, că este vorba despre o eroare de delimitare.

„Nu înțeleg pentru ce protejezi aspretele la 1.625 de metri înălțime, acolo urcă aspretele? Nu știu, mi se pare aiurea”, afirmă Gheorghe Stoian, primarul comunei Arefu.

Fostul ministru al Mediului Mircea Fechet spune însă că modificarea limitelor ariei protejate necesită o lege sau o ordonanță de urgență, nu doar un ordin de ministru. Până la găsirea unei soluții, proiectul rămâne blocat.

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