Rusia limitează serviciile Telegram și WhatsApp: Sunt ”folosite pentru a înșela și a extorca. Implică cetățenii ruși în acțiuni de sabotaj și terorism”

Autor: Silvia Salcie
Miercuri, 13 August 2025, ora 19:17
Aplicația Telegram FOTO / telegram.org

Rusia va limita parțial apelurile prin serviciile de mesagerie instantanee Telegram și WhatsApp pentru a contracara numărul tot mai mare de escrocherii realizate pe această cale, a informat miercuri regulatorul rus al comunicațiilor, Roscomnadzor, informează EFE și AFP.

”Se iau măsuri pentru a limita parțial apelurile în aceste sisteme de mesagerie străine”, a indicat entitatea în declarații către Interfax, subliniind că această măsură este luată pentru a lupta împotriva 'acțiunilor infracționale' documentate de forțele de ordine ruse.

Roscomnadzor a adăugat că această măsură nu va implica 'alte tipuri de limitare a funcționării' Telegram și WhatsApp.

'Conform informațiilor din partea forțelor de ordine și a numeroaselor plângeri ale cetățenilor, sistemele de mesagerie externe Telegram și WhatsApp au devenit principalele servicii folosite pentru a înșela și a extorca, pentru a implica cetățenii ruși în acțiuni de sabotaj și terorism', a declarat regulatorul rus.

Conform Roscomnadzor, ambele servicii 'au ignorat cererile repetate de a lua măsuri' în această privință.

'Lupta împotriva apelurilor infractorilor este consecventă', a indicat agenția, conform căreia, din 2024 în Rusia funcționează un sistem antifraudă ce blochează apelurile de la numere false în rețelele telefonice tradiționale ale operatorilor ruși de comunicație.

Drept urmare,'cea mai mare parte a acestui tip de apeluri a început să fie efectuată prin sisteme de mesagerie străine care refuză să garanteze siguranța utilizatorilor ruși și a societății', conform sursei citate.

Începând de weekendul trecut, utilizatorii ruși de Telegram și WhatsApp au început să se plângă în masă de probleme cu apelurile prin aceste sisteme.

Deputatul rus Anton Nemkin, coordonatorul proiectului 'Rusia Digitală' al partidului președintelui, Rusia Unită, a comentat miercuri că numărul utilizatorilor ruși de WhatsApp atacați de escroci din 2024 a crescut de 3,5 ori.

'Mii de conturi hackuite, numere și identități false de angajați bancari, phishing, furt de date, toate acestea au devenit ceva inerent WhatsApp-ului'' a explicat el.

La rândul său, Ministerul Dezvoltării Digitale a estimat că decizia Roscomnadzor de a limita apelurile în aceste servicii ar putea 'influența pozitiv reducerea apelurilor din partea escrocilor'.

'Accesul la serviciile de apeluri în cadrul serviciilor de mesagerie externe va fi restabilit în cazul în care acestea îndeplinesc cerințele de a respecta legile ruse', a menționat ministerul.

Creșterea numărului de escrocherii telefonice în Rusia a forțat autoritățile să ia măsuri. În luna martie, ele au oferit rușilor posibilitatea de a 'autobloca' solicitările de credite, o opțiune adoptată imediat de milioane de utilizatori.

Potrivit Ministerului rus de Interne, doar în 2024 peste 448.000 de cetățeni au fost victime ale fraudelor online, cu daune ce au ajuns la 200 de miliarde de ruble (aproximativ două miliarde de dolari).

