Proprietarul Prima TV, Adrian Tomșa, respinge speculațiile potrivit cărora la oferta pentru Telekom România ar acționa ca un paravan al lui Teszari, patronul RCS&RDS

Omul de afaceri Adrian Tomşa explică, într-un interviu acordat Profit.ro, motivele pentru care a decis să achiziţioneze compania Telekom Romania Mobile şi spune de unde vor veni banii pentru tranzacţie. El explică raţiunea campaniei negative din ultimele zile, despre care afirmă că are un singur scop: încercarea de a bloca tranzacţia prin care o companie românească - Quantum Project - ar urma să achiziţioneze Telekom Romania Mobile de la OTE.

Adrian Tomşa prezintă motivele pentru pentru care a preferat până acum să aibă o prezenţă mai mult decât discretă în mass-media şi clarifică atât achiziţiile semnate până la acest moment, cât şi relaţia sa cu proprietarul RCS&RDS, Zoltan Teszari.

Despre campania media împotriva sa, Tomșa a declarat: Pur şi simplu nişte invenţii mizerabile care fac parte dintr-un plan de dezinformare şi denigrare. Toţi cei care au făcut astfel de afirmaţii mincinoase şi denigratoare vor fi traşi la răspundere şi vor plăti pentru asta

”Evident că sunt pur şi simplu nişte invenţii mizerabile care fac parte dintr-un plan de dezinformare şi denigrare. Şi ar fi amuzant dacă nu ar fi extrem de periculos, ca acuzaţii şi percepţii, ca imagine pe care încearcă să mi-o construiască în spaţiul public, profitând de faptul că eu nu am comunicat până acum. Dar ce să înţeleg, că dacă nu am dorit să-mi fac un brand personal şi că dacă nu sunt prezent în studiourile de televiziune, nu exist, nu sunt un bun român, nu sunt un bun antreprenor? Oricum, nu m-a sunat nimeni pentru un punct de vedere referitor la toate aceste aberaţii! Apropo de deontologia jurnalistică. Oricum, toţi cei care au făcut astfel de afirmaţii mincinoase şi denigratoare vor fi traşi la răspundere şi vor plăti pentru asta”, a declarat Tomşa pentru Profit.ro.

El consideră că instituţiile statului român ar trebui ”să nu mai permită unor personaje constituite în grupuri infracţionale, pline de dosare penale, care au “ţepuit“ Statul Român şi pe mulţi alţii cu zeci şi sute de milioane de euro, printr-o grămadă de falimente frauduloase, să-şi continue activitatea într-un dispreţ total faţă de lege”.

Despre tranzacţia cu Telekom Mobile: Nu a picat din cer, e un proiect la care muncim de 2-3 ani

”În primul rând, este foarte important de înţeles că această tranzacţie nu a picat din cer acum, brusc. Dimpotrivă, este un proiect la care eu şi colegii mei muncim de peste 2-3 ani, de când Telekom şi-a manifestat intenţia de a ieşi de pe piaţa din România. În tot acest interval a existat un proces competitiv extrem de dur pentru această achiziţie, noi fiind implicaţi în competiţie cu branduri extrem de puternice care au dorit să preia Telekom Mobile. Am "îndrăznit" să câştigăm această competiţie deşi nu ne dădea nimeni vreo şansă. Dar am făcut asta într-un cadru extrem de reglementat şi transparent”, afirmă Adrian Tomşa, argumentând că, în o astfel de tranzacţie, în care este implicat un vânzător, OTE, care este o mare companie listată la bursă, controlată de una dintre cele mai solide companii de telecomunicaţii din lume, respectiv Deutsche Telekom, nu s-ar putea permite vreun derapaj procedural, etic sau moral.

El consideră ”şocant” că acest prim anunţ al tranzacţiei, prin care o companie 100% românească a reuşit o astfel de performanţă, în loc să fie apreciat şi sprijinit, se pare că a stârnit mari "turbulenţe" în sfera unor grupuri de interese, mai mult sau mai puţin legitime şi conectate sau nu cu activitatea celor care ne-au concurat în achiziţia Telekom Mobile, dar au pierdut.

”Practic, doresc blocarea tranzacţiei dintre firma românescă Quantum Project şi OTE”, conchide Tomşa.

Ce spune despre relaţia cu Zoltan Teszari

”Bineînţeles că, activând şi fiind concurenţi în aceeaşi piaţă de telecomunicaţii, începând cu anul 1996, am avut mai multe ocazii să interacţionez şi să colaborez punctual cu RCS, cu managerii de acolo şi cu Zoltan Teszari. Probabil, atitudinea mea, munca şi seriozitatea colaborărilor au făcut să ne respectăm reciproc încă de pe atunci. Deci, în ciuda tuturor celor care îşi doresc să întreţină tot felul de scenarii fanteziste, vă spun că, dacă ar fi să definesc valorile care au stat şi stau la baza relaţiei cu Zoltan Teszari, este destul de simplu. E vorba de multă muncă, încredere, bun simt şi respect reciproc. Şi acestea, într-adevăr, nu se pot cumpăra la colţ de stradă şi nu se pot impune peste noapte de anumite influenţe, ci se dezvoltă în timp şi este nevoie de seriozitate pentru a le construi. Ştiu că enervează asta, dar nu sunt omul care să şteargă cu buretele o relaţie cu un om care a făcut atât de multe lucruri bune pentru România şi cetăţenii ei, doar pentru că anumite grupuri de interese nu sunt capabile să înţeleagă astfel de valori. Tocmai aceste valori şi încrederea în seriozitatea domnului Teszari m-au făcut mai târziu să am încredere în colaborarea de business cu RCS-RDS pe mai multe planuri”, a precizat Adrian Tomşa.

Tomşa: Speculaţia că în cazul achiziţiei Telekom aş acţiona în numele lui Zoltan Teszari sau RDS&RCS nu are nici substrat, nici adevăr, nici dovezi

”Speculaţia că aş acţiona în numele lui Zoltan Teszari sau RDS&RCS nu are nici substrat, nici adevăr, nici dovezi. Pe de o parte, aşa cum am spus, mă cunosc cu domnul Teszari, avem o relaţie bazată pe respect şi fair-play, dar la fel am relaţii amicale şi cu alţi foşti asociaţi şi colaboratori deşi nu mai suntem parteneri în prezent. Probabil dacă voiam să cumpăr o bancă, şansele erau mari să fiu numit interpusul lui Horia Ciorcilă şi al Grupului de la Cluj, sau dacă voiam să cumpăr un institut de sondaje de opinie, sigur presa spunea că Vasile Dâncu şi Grupul de la Cluj erau cei care mă puneau să-l cumpăr. Se pare că doar simplul fapt că locuiesc la Cluj-Napoca şi că am avut ocazia să cunosc o parte dintre oamenii importanţi din oraş mă face automat component al unui grup fie el şi de la Cluj. O prostie. Habar nu am ce-i cu grupul ăsta, dar îmi respect foştii şi actualii colaboratori indiferent din ce grupuri fac parte, atâta timp cât sunt respectate principiile. Toate sunt nişte speculaţii ieftine”, a declarat Adrian Tomşa pentru Profit.ro.

El argumentează că, dacă Digi ar fi dorit să oferteze Telekom Mobile, ar fi făcut-o direct.

Tomşa, întrebat de unde are banii pentru tranzacţia Telekom: Orice tranzacţie de o astfel de dimensiune se finanţează din capitalul partenerilor din proiect şi din resurse atrase de la bănci comerciale şi/sau fonduri de investiţii

”Dacă nu vom avea finanţare, nu vom putea finaliza tranzacţia. Punct. Deci nimeni nu ar trebui să aibă emoţii cu asta. Orice tranzacţie de o astfel de dimensiune se finanţează din capitalul partenerilor din proiect, în cazul nostru partenerii din grup prin intermediul Quantum Project, şi din resurse atrase de la bănci comerciale şi/sau fonduri de investiţii, în cazul nostru fiind vorba despre bănci comerciale importante din România, care au fost interesate de tranzacţie”, explică omul de afaceri.

Tomşa: Prima TV n-am cumpărat-o de la domnul Burci pentru că dânsul nu o putea vinde!

”Prima TV n-am cumpărat-o de la domnul Burci pentru că dânsul nu o putea vinde! Prima TV am achiziţionat-o de la creditorii companiei domnului Burci, societatea care deţinea Prima TV fiind în insolvenţă la acea dată. A fost un proces de durată, complicat, concurenţial şi extrem de procedurat şi transparent. Aş vrea să remarc faptul că aproape tot preţul tranzacţiei noi l-am plătit direct către statul Român, în contul impozitelor neplătite. A fost o condiţie impusă de noi”, a declarat Adrian Tomşa pentru Profit.ro.

În ceea ce priveşte banii necesari achiziţiei, el precizează: ”Banii au venit din profiturile generate şi din resursele noastre. Altă dovadă că nu ne dă nici RCS, nici domnnul Teszari bani este evoluţia profitului pentru firmele noastre”.