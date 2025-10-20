Explozie la o conductă de gaz în curtea unei case din județul Teleorman. Trei persoane sunt răniteVIDEO

Autor: Adrian Zia
Luni, 20 Octombrie 2025, ora 16:49
330 citiri
Explozie la o conductă de gaz în curtea unei case din județul Teleorman. Trei persoane sunt rănite VIDEO
Explozie la o conductă de gaz în curtea unei case din județul Teleorman FOTO Facebook/TELEORMAN

O explozie puternică a avut loc luni, 20 octombrie, în localitatea Frăsinet, județul Teleorman, în curtea unei gospodării. Trei persoane cu vârste cuprinse între 57 şi 80 de ani, au fost rănite în urma evenimentului.

Posibila cauză a deflagrației este o acumulare de gaze provenită de la o conductă a instalaţiei existente în gospodărie.

Echipajele de salvatori care au ajuns la locul exploziei au găsit trei persoane rănite. Este vorba despre doi bărbaţi şi o femeie, cu vârste cuprinse între 57 şi 80 de ani. Victimele sunt conştiente şi cooperante, au suferit arsuri de gradul II la nivelul mâinilor, picioarelor şi feţei şi au fost preluate de echipajele medicale pentru a primi primul ajutor.

La faţa locului a fost solicitată şi intervenţia unui elicopter SMURD.

Deflagraţia a produs şi pagube materiale, două camere ale casei fiind afectate suflul puternic.

„Se pare că aceasta s-a produs de la o acumulare de gaze provenită de la o conductă a instalaţiei existente în gospodărie. Explozia nu a fost urmată de incendiu. Pompierii continuă misiunea pentru asigurarea măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor, precum şi pentru degajarea elementelor de construcţie ce pot pune în pericol viaţa oamenilor”, precizează oficialii ISU Teleorman.

Potrivit oficialilor ISU Teleorman, deflagraţia s-a produs la o conductă de gaz conectată la o butelie cu gaz petrolier lichefiat. Butelia se afla în curte în momentul incidentului, iar explozia nu a fost urmată de incendiu.

La faţa locului au fost trimise două autospeciale de stingere, o autospecială CBRN care face măsurători în caz de incident chimic, biologic, radiologic sau nuclear şi două echipaje medicale de la Serviciul de Ambulanţă Judeţean Teleorman.

Ce a răspuns ministrul Justiției, întrebat dacă premierul Bolojan ar trebui să demisioneze, ca urmare a invalidării la CCR a Legii pensiilor speciale
Ce a răspuns ministrul Justiției, întrebat dacă premierul Bolojan ar trebui să demisioneze, ca urmare a invalidării la CCR a Legii pensiilor speciale
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a refuzat să se pronunțe asupra oportunității ca Ilie Bolojan să demisioneze din funcția de premier, subliniind că decizia de a demisiona îi revine...
George Simion cere demisia lui Ilie Bolojan după ce CCR a dat de pământ cu legea pensiilor magistraților. "Un gest onorabil"
George Simion cere demisia lui Ilie Bolojan după ce CCR a dat de pământ cu legea pensiilor magistraților. "Un gest onorabil"
Curtea Constituțională a României a admis luni, 20 octombrie, obiecția de neconstituționalitate a Înaltei Curți de Casație și Justiție privind legea care modifica pensiile magistraților....
#Teleorman, #explozie conducta gaz, #trei raniti explozie , #explozie
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Un sofer de autocar a murit, dupa ce autovehiculul pe care-l conducea a fost atacat cu pietre. Reactia premierului
ObservatorNews.ro
Ajutor de sarbatori pentru 4,6 milioane de pensionari. Cati bani vor primi
DigiSport.ro
A vrut sa fuga din Romania prin metoda "tubului de oxigen". Apoi, din sofer a ajuns milionar
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. PSD cere reluarea procedurii pentru pensiile magistraților după decizia CCR. Sorin Grindeanu: „Este clar că s-a mers pe repede înainte”
  2. Firma care ar fi rupt sigiliul la blocul explodat din Rahova era inactivă fiscal din august, anunță ANAF. S-a întâmplat după acțiunea "Cuibul cu fantome"
  3. Cum s-a transformat tragedia din Rahova, cauzată de o explozie de gaze, într-o teorie conspiraționistă. Campania ar fi fost lansată de un susținător al lui Călin Georgescu
  4. Comportamentul misterios al bizonilor anunță o schimbare ecologică majoră în Statele Unite
  5. Nicușor Dan, după verdictul CCR: „Imediat după publicarea deciziei Curții Constituționale va fi redactat un nou text legislativ”
  6. Șeful Senatului, după ce CCR a respins legea pensiilor magistraților: "Se reia procedura"
  7. Datoriile CFR blochează circulația a peste 30 de trenuri de călători. De când se suspendă totul și care sunt garniturile feroviare trase pe dreapta
  8. Ludovic Orban sare în apărarea Guvernului Bolojan după decizia CCR: „Nu există niciun motiv ca premierul să-și depună mandatul”
  9. Ce opțiuni are Guvernul Bolojan pentru a adopta legea pensiilor magistraților, după decizia CCR prin care a fost declarată neconstituțională
  10. Transfăgărășanul și Transalpina, închise de luni. Anunțul făcut de Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere

Ultimele emisiuni

Acum 4 ore

Business Focus,
Cu cât poate crește din nou TVA. Riscuri grave pentru economia României în 2026