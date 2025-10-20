Explozie la o conductă de gaz în curtea unei case din județul Teleorman. Trei persoane sunt rănite VIDEO

Explozie la o conductă de gaz în curtea unei case din județul Teleorman FOTO Facebook/TELEORMAN

O explozie puternică a avut loc luni, 20 octombrie, în localitatea Frăsinet, județul Teleorman, în curtea unei gospodării. Trei persoane cu vârste cuprinse între 57 şi 80 de ani, au fost rănite în urma evenimentului.

Posibila cauză a deflagrației este o acumulare de gaze provenită de la o conductă a instalaţiei existente în gospodărie.

Echipajele de salvatori care au ajuns la locul exploziei au găsit trei persoane rănite. Este vorba despre doi bărbaţi şi o femeie, cu vârste cuprinse între 57 şi 80 de ani. Victimele sunt conştiente şi cooperante, au suferit arsuri de gradul II la nivelul mâinilor, picioarelor şi feţei şi au fost preluate de echipajele medicale pentru a primi primul ajutor.

La faţa locului a fost solicitată şi intervenţia unui elicopter SMURD.

Deflagraţia a produs şi pagube materiale, două camere ale casei fiind afectate suflul puternic.

„Se pare că aceasta s-a produs de la o acumulare de gaze provenită de la o conductă a instalaţiei existente în gospodărie. Explozia nu a fost urmată de incendiu. Pompierii continuă misiunea pentru asigurarea măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor, precum şi pentru degajarea elementelor de construcţie ce pot pune în pericol viaţa oamenilor”, precizează oficialii ISU Teleorman.

Potrivit oficialilor ISU Teleorman, deflagraţia s-a produs la o conductă de gaz conectată la o butelie cu gaz petrolier lichefiat. Butelia se afla în curte în momentul incidentului, iar explozia nu a fost urmată de incendiu.

La faţa locului au fost trimise două autospeciale de stingere, o autospecială CBRN care face măsurători în caz de incident chimic, biologic, radiologic sau nuclear şi două echipaje medicale de la Serviciul de Ambulanţă Judeţean Teleorman.

