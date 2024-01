Imagini uimitoare cu 19 galaxii spirală surprinse de telescopul James Webb. Cât de departe de Terra se află acestea FOTO

O serie de imagini recent publicate, captate de telescopul spaţial James Webb, arată în detalii remarcabile 19 galaxii spirală care se află relativ aproape de Calea Lactee, oferind noi indicii despre formarea stelelor, precum şi despre structura şi evoluţia galactică, scrie Reuters.

Imaginile au fost făcute publice luni de către o echipă de oameni de ştiinţă implicaţi într-un proiect numit Physics at High Angular resolution in Nearby GalaxieS (PHANGS), care funcţionează în cadrul mai multor observatoare astronomice importante.

Cea mai apropiată dintre cele 19 galaxii se numeşte NGC5068, aflată la aproximativ 15 milioane de ani-lumină de Pământ, iar cea mai îndepărtată este NGC1365, aflată la aproximativ 60 de milioane de ani-lumină de Pământ. Un an-lumină reprezintă distanţa parcursă de lumină într-un an, 9,5 trilioane de km (5,9 trilioane de mile).

