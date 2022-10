Televiziunea de stat din Iran a fost virusată în direct. Imagini cu ayatolahul Khamenei în flăcări și cu femeile ucise în timpul protestelor VIDEO

Incident ciudat la televiziunea de stat din Iran. În timpul știrilor, pe ecrane a a părut imaginea liderului suprem Khamenei în flăcări și fotografii cu mai multe femei ucise în proteste.

”Femei, viață, libertate”, a fost sloganul postat de hackeri în prime-time, la câteva secunde de la începerea jurnalului de știri.

‼️l Hacking of #Iran official TV news broadcast tonight with image of Supreme leader Khamenei on fire, photos of #MahsaAmini & other women killed in protests, & slogan of uprising at bottom “Women, Life, Freedom”: pic.twitter.com/kOGFgvcmpj