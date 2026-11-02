De ce televizoarele inteligente au început să afișeze tot mai multe reclame. Cum pot fi eliminate sau limitate

Autor: Vlad Ionescu
Luni, 02 Noiembrie 2026, ora 19:12
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De ce televizoarele inteligente au început să afișeze tot mai multe reclame. Cum pot fi eliminate sau limitate
Televizor FOTO Unsplash

Televizoarele inteligente au început să afișeze reclame nu doar în timpul filmelor sau emisiunilor, ci și în meniurile principale, chiar înainte ca utilizatorii să deschidă o aplicație. Bannerele publicitare, recomandările sponsorizate și promovarea unor servicii de streaming au devenit tot mai obișnuite pe dispozitivele moderne, inclusiv pe modele pentru care cumpărătorii au plătit sume considerabile.

Explicația ține de modul în care producătorii încearcă să câștige bani și după vânzarea televizorului. Companii precum Samsung și LG dezvoltă platforme proprii de publicitate, prin care pot afișa reclame direct în interfața dispozitivelor.

În iunie 2026, Samsung a anunțat extinderea sistemului prin care companiile pot cumpăra spații publicitare pe ecranele principale ale televizoarelor sale.

Cum pot fi reduse reclamele de pe televizoarele inteligente

Aceste reclame pot fi influențate și de informațiile colectate despre utilizatori, în funcție de setările de confidențialitate și de acordurile oferite. Unele televizoare folosesc date despre aplicațiile accesate sau conținutul urmărit pentru a afișa recomandări mai relevante. Totuși, nu toate reclamele sunt personalizate, iar modul în care funcționează sistemul diferă de la un producător la altul.

O parte dintre reclame pot fi limitate direct din setările televizorului. Pe anumite modele LG, utilizatorii pot dezactiva recomandările de conținut din meniul dedicat ecranului principal. În funcție de versiunea sistemului de operare, există și opțiuni pentru limitarea publicității personalizate.

În cazul televizoarelor cu Google TV sau Android TV, setările de confidențialitate permit ștergerea identificatorului publicitar folosit de aplicații. Google precizează însă că această opțiune nu elimină reclamele, ci limitează folosirea identificatorului pentru personalizarea lor. Anunțurile publicitare pot continua să apară.

O altă variantă este evitarea meniului principal, prin accesarea directă a aplicațiilor sau folosirea unei surse externe, precum un dispozitiv de streaming. Această soluție nu garantează dispariția reclamelor, deoarece și dispozitivele externe pot avea propriile sisteme publicitare.

Pentru utilizatorii care nu au nevoie de funcțiile online, deconectarea televizorului de la internet poate elimina reclamele încărcate prin rețea. Totuși, măsura împiedică și folosirea serviciilor de streaming, a unor funcții inteligente și a actualizărilor software.

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#televizoare, #reclame , #tehnologie
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