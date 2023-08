Reducerile și televizoarele: Timpul contează

Există o perioadă în care prețurile sunt mai reduse? Sau o perioadă când selecția din magazine este mai variată, astfel încât să nu fim nevoiți să ne mulțumim cu ce a mai rămas? În parteneriat cu brandul de televizoare inteligente KIVI, analizăm aceste aspecte și demontăm mitul conform căruia promoțiile, reducerile și ofertele sunt doar artificii menite să aducă profit comercianților.

Cum se stabilesc prețurile pentru electronicele de consum?

Producătorii de electronice își determină propriile politici de preț pentru comercianți, lucru care le permite acestora din urmă să ajusteze prețurile de vânzare prin adăugarea de taxe suplimentare, oferirea de reduceri în perioadele promoționale sau crearea de oferte de credit avantajoase. Esențial, producătorii sunt la discreția prețurilor componentelor și condițiilor impuse de cei mai mari jucători la nivel global. De fapt, doar câteva branduri dispun de facilitățile proprii de producție, majoritatea produselor fiind realizate în baza contractelor. Astfel, evenimente la nivel global pot influența costul de producție al unui televizor. Un exemplu relevant este criza semiconductoarelor declanșată de oprirea producției în China, în contextul pandemiei Covid-19. Aceasta a condus la o diminuare a producției de electronice și la o creștere a prețurilor la nivel global. Alți factori care pot influența sunt incidente logistice, cum a fost cazul blocării Canalului Suez de către nava Ever Given în 2021, sau pandemii, conflicte și greve majore în țările producătoare de electronice.

Pe lângă costuri, prețul final pentru consumatori poate fi influențat semnificativ de ratele de schimb valutar. O monedă locală puternică poate adesea reduce prețurile de vânzare, deși aceste fluctuații nu sunt de obicei radicale.

Cum influențează comercianții prețul televizoarelor?

Pe parcursul anului, majoritatea lanțurilor de magazine organizează vânzări semnificative pentru a echilibra cererea, asigurându-se astfel că fiecare client are oportunitatea să facă o achiziție avantajoasă. Aceste promoții sunt programate în special în perioade precum începutul primăverii, marcat de sărbătorirea Zilei Îndrăgostiților și a Zilei Internaționale a Femeii (cunoscută în marketing sub numele de "Love season"), în perioada Paștelui, la finalul verii și debutul toamnei (perioada "Back to School"), Black Friday și vânzările speciale de sfârșit de an. Este în aceste momente când comercianții oferă cele mai atractive prețuri pentru electronice, inclusiv televizoarele inteligente, cu reduceri care pot ajunge până la 20%.

Pe lângă aceste promoții generale, multe lanțuri de magazine organizează și reduceri speciale pentru aniversarea lor. Brandul KIVI sugerează abonarea la newsletterele comercianților online pentru a fi la curent cu aceste oferte.

Din analiza dinamică a prețurilor televizoarelor KIVI, s-a observat că cel mai avantajos moment pentru achiziționarea unui televizor este Black Friday, care în 2023 va fi pe 24 noiembrie. Reducerile de Black Friday pot ajunge chiar și la 30% față de media anuală.

Tendințele de vânzări indică o creștere semnificativă în noiembrie și decembrie, datorită promoțiilor de Black Friday și ale Anului Nou, și o scădere în perioada verii. Astfel, comercianții și producătorii se adaptează acestei cereri și propun oferte exact când sunt cele mai căutate, având în vedere că în această perioadă clienții sunt preocupați de achiziționarea cadourilor și de înnoirea echipamentelor existente.

KIVI sfătuiește clienții să compare prețurile din magazinele fizice cu cele de pe site-urile comercianților. Există situații în care promoțiile din magazin diferă de cele online, unele produse fiind disponibile exclusiv în magazin, în timp ce anumite reduceri sunt oferite doar online. Astfel, varietatea ofertelor este dictată în mare măsură de strategiile creative ale departamentelor de marketing ale comercianților.

Alegerea brand-urilor corecte

Electronicele de consum se află, în general, pe o piață intens competitivă. În aceste condiții, fiecare producător își îndreaptă eforturile spre reducerea prețurilor produselor sale, păstrându-și totodată calitatea. Din cauza competiției strânse dintre producători, strategia de a stabili o marjă de profit mare pentru a oferi ulterior un discount de "90%" a devenit depășită. Astfel, vânzările de Black Friday cu reduceri de -20% sau -30% au devenit tot mai frecvente. În general, consumatorilor li se recomandă să efectueze achiziții semnificative de electronice în lanțurile de magazine oficiale, ori de câte ori este posibil. În acest mod, pot fi siguri de autenticitatea reducerilor și se pot bucura de o experiență de cumpărături reușită și avantajoasă. Este esențial, de asemenea, să monitorizeze evoluția prețurilor înainte de perioadele promoționale pentru a se asigura că beneficiază de cea mai bună ofertă.

Despre KIVI

KIVI este o companie internațională fondată în 2016, având sediul european în Budapesta. Principalul său domeniu de activitate este proiectarea și fabricarea televizoarelor inteligente, cu distribuție atât în Europa, cât și în Asia. Departamentele de cercetare și dezvoltare ale companiei sunt situate în Ucraina și China. Până în prezent, compania a vândut peste 1,5 milioane de unități. De asemenea, KIVI este un partener certificat al Google și Netflix.