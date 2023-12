"Temele pentru acasă nu se potrivesc cu valorile familiei noastre". Mail-ul pe care o mamă l-a trimis profesorilor

Când vine vorba de educația copiilor părerile sunt împărțite pornind de la regulile pe care cei mici trebuie să le respecte, până la atitudinea față de școală.

Unii părinți le cer copiilor să facă performanță și să își petreacă timpul liber învâțând, alții nu sunt de acord cu studiul excesiv.

Este cazul unei jurnaliste din Statele Unite care i-a anunțat pe profesorii copiilor săi că cei mici nu au timp pentru teme acasă, după cum a relatat aceasta într-un articol publicat de businessinsider.com.

"Cred că există modalități mai semnificative de a petrece timpul după școală.

De obicei, le spun profesorilor că în familia noastră nu se vor finaliza temele pentru acasă.

Uneori, copilul meu de clasa a patra totuși dorește să facă temele."

În ciuda eforturilor mele de a evita supra-programarea, calendarul nostru în timpul săptămânii este plin. Fiicele mele, la grădiniță și respectiv în clasa a patra, fac echitație, cursuri de înot și fotbal. Eu fac sport de două ori pe săptămână.

Câinele nostru ne așteaptă ținându-și lesa în gură, așa că încercăm să îl plimbăm și pe el.

Toate acestea lasă foarte puțin timp pentru teme pentru acasă. De aceea am decis că în familia noastră, temele sunt strict opționale și uneori chiar descurajate.

Orele dintre școală și ora culcării sunt atât de puține, luând în calcul și timpul pentru cină.

Fiica mea ar trebui să facă aproximativ 40 de minute de teme în fiecare seară. Este important să recunosc că în districtul meu nu se dau multe teme pentru acasă în școala primară. Copilul meu de clasa a patra trebuie să citească timp de 20 de minute și să petreacă câte 10 minute pentru tabelele de înmulțiri și scrierea de mână. Au dispărut foile nesfârșite pe care le țin minte din școală.

Și totuși, 40 de minute reprezintă o bucată imensă din după-amiezile noastre împreună. Cititul, matematica și scrierea de mână sunt importante, dar practicarea lor se întâmplă pe parcursul zilei noastre atunci când vorbim despre abilitățile legate de bani sau când scriem o scrisoare bunicilor.

În loc să stea la birou timp de 40 de minute, aș prefera ca fetițele mele să câștige încredere și abilități de siguranță în apă sau pur și simplu să se distreze în aer liber.

Am trimis profesorilor un e-mail spunând că nu vom face teme pentru acasă. Am discutat cu profesorii fiicei mele despre temele pentru acasă în clasa a doua când am simțit pentru prima dată presiunea de a alege între teme pentru acasă și activități după școală.

Am fost directă și am trimis profesorului un e-mail: "Orarul nostru face dificilă realizarea temelor, așa că fiica mea nu va finaliza sarcinile săptămânale. Vom continua să exersăm matematica și cititul acasă. Vă rog să-mi spuneți dacă aveți vreo îngrijorare în legătură cu aceasta acum sau în viitor."

Nici acea învățătoare, nici următoarea nu au avut vreo îngrijorare. Mi-am dat seama că opiniile lor se aliniau cu ale mele: existau multe modalități de învățare după-amiaza, și nu toate erau academice. Atât timp cât lipsa temelor nu afecta performanța fiicei mele în clasă, să sărim peste ele era în regulă.

Anul acesta, abordarea mea față de teme a fost pusă la încercare și mi-am reamintit că nimic nu este alb sau negru. Fiica mea de grădiniță este la terapie de vorbire și are regulat "teme pentru acasă" de la terapeutul ei. Acestea se află în fruntea listei noastre de priorități - nu doar că îi place să facă exercițiile, dar există un beneficiu evident pe care îl putem auzi cu urechile noastre.

Surprinzător, fiica mea de clasa a patra a decis că vrea să fie dedicată temelor pentru acasă.

Este favorita învățătorului și obține satisfacție autentică din bifa pe fiecare sarcină finalizată. Nu am nicio problemă cu faptul că își face temele, atâta timp cât aceasta nu vine în detrimentul lucrurilor mai importante, cum ar fi somnul, timpul petrecut în aer liber și hobby-urile.

Recent, ea mi-a explicat că vrea să se trezească mai devreme pentru a-și termina tema de citire pentru ziua respectivă. Am ridicat doar o sprânceană și am spus: "Știi că nu trebuie să faci asta cu adevărat, nu?"

Nu sunt sigură cum vom gestiona temele pentru acasă pe măsură ce avansează în gimnaziu, apoi în liceu. Pentru moment, adoptăm o abordare relaxată", a relatat jurnalista.