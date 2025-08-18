Care este temperatura maximă pe care o poate suporta corpul uman! Când poate provoca canicula decesul

Temperaturile foarte ridicate pot avea efecte extrem de periculoase asupra organismului. Cele mai vulnerabile persoane în fața caniculei sunt vârstnicii, copiii și cei care suferă de afecțiuni cronice.

Specialiștii atrag însă atenția că valorile termice extreme pot fi periculoase chiar și pentru persoanele sănătoase. Organismul poate ceda atunci când combinația dintre temperatură și umiditate depășește limitele de adaptare. În aceste condiții, corpul nu își mai poate regla temperatura prin transpirație. Fenomenul este cunoscut sub numele de "bulb umed".

Potrivit Live Science, care citează un articol publicat în revista Science Advances în 2020, dacă umiditatea este scăzută, dar temperatura este foarte ridicată – sau invers – condițiile nu ating pragul critic în care organismul uman cedează. Totuși, atunci când ambele valori cresc simultan, riscul devine letal, explică Colin Raymond, cercetător la Jet Propulsion Laboratory al NASA, specializat în studiul căldurii extreme.

De exemplu:

la o temperatură a aerului de 46,1°C și o umiditate de 30%, corpul percepe aproximativ 30,5°C;

în schimb, la 38,9°C și o umiditate de 77%, organismul resimte 35°C, prag considerat critic pentru supraviețuire.

