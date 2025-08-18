Care este temperatura maximă pe care o poate suporta corpul uman! Când poate provoca canicula decesul

Luni, 18 August 2025, ora 19:15
72 citiri
Care este temperatura maximă pe care o poate suporta corpul uman! Când poate provoca canicula decesul
FOTO: pexels.com

Temperaturile foarte ridicate pot avea efecte extrem de periculoase asupra organismului. Cele mai vulnerabile persoane în fața caniculei sunt vârstnicii, copiii și cei care suferă de afecțiuni cronice.

Specialiștii atrag însă atenția că valorile termice extreme pot fi periculoase chiar și pentru persoanele sănătoase. Organismul poate ceda atunci când combinația dintre temperatură și umiditate depășește limitele de adaptare. În aceste condiții, corpul nu își mai poate regla temperatura prin transpirație. Fenomenul este cunoscut sub numele de "bulb umed".

Potrivit Live Science, care citează un articol publicat în revista Science Advances în 2020, dacă umiditatea este scăzută, dar temperatura este foarte ridicată – sau invers – condițiile nu ating pragul critic în care organismul uman cedează. Totuși, atunci când ambele valori cresc simultan, riscul devine letal, explică Colin Raymond, cercetător la Jet Propulsion Laboratory al NASA, specializat în studiul căldurii extreme.

De exemplu:

  • la o temperatură a aerului de 46,1°C și o umiditate de 30%, corpul percepe aproximativ 30,5°C;
  • în schimb, la 38,9°C și o umiditate de 77%, organismul resimte 35°C, prag considerat critic pentru supraviețuire.

Aniversarea tristă a Mihaelei Rădulescu: ”Nimic nu vă va face mai fericiți”
Aniversarea tristă a Mihaelei Rădulescu: ”Nimic nu vă va face mai fericiți”
Austriacul Felix Baumgartner, partenerul de viaţă al vedetei TV Mihaela Rădulescu, a murit joi, 17 iulie, la vârsta de 56 de ani, într-un accident de parapantă în Porto Sant'Elpidio, pe...
Tragedie în motorsportul românesc. Cine e pilotul care și-a pierdut viața
Tragedie în motorsportul românesc. Cine e pilotul care și-a pierdut viața
Federaţia Română de Automobilism Sportiv anunţă că în accidentul din timpul etapei de Autocross de la Câmpulung a murit pilotul Dan Bodea. “Cu profund regret, anunţăm că Dan Bodea,...
#temperatura, #canicula, #deces, #corp , #stiri sanatate
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
"Trump a vrut sa se ridice si sa plece". Solicitarea lui Putin care a starnit revolta presedintelui american
a1.ro
Rezultate Bacalaureat 2025, sesiunea de toamna. La ce ora se afiseaza notele initiale, inainte de contestatii
DigiSport.ro
S-a intalnit cu Vladimir Putin la Moscova si presedintele rus i-a pus o intrebare total neasteptata: "Am spus 'da'!"

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cum a reușit un român să achite în doar 4 ani apartamentul luat prin credit: "Nu îmi amintesc ultima oară când am intrat într-un mall"
  2. Ai observat această schimbare în aspectul părului? Este foarte grav! Trebuie să mergi urgent la medic
  3. Care este temperatura maximă pe care o poate suporta corpul uman! Când poate provoca canicula decesul
  4. Cheia pentru a rămâne în formă după 70 de ani: un obicei zilnic simplu îți poate menține creierul sănătos și ager
  5. O turistă a dezvăluit țara în care a fost bombardată cu cereri în căsătorie: bărbații sunt atât de insistenți încât nu poți refuza politicos
  6. Când începe sezonul 10 din MasterChef România
  7. Loredana Groza, imagini inedite pe un taur mecanic. Artista a ales o ținută provocatoare: „Rodeo time” FOTO
  8. Andreea Antonescu a cântat pe scenă fără public. Reacția artistei a stârnit valuri de comentarii online VIDEO
  9. Metoda controversată prin care Andreea Bănică se menține în formă: „Să nu faceți ca mine. Nu mai ține cu diete”
  10. Cât a costat rochia de mireasă a Alinei Eremia și ce semnificație au buchetul și dansul mirilor