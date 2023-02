Un val de aer polar aduce în SUA temperaturi extreme, de minus 79 de grade Celsius. Rafale de vânt de 80 de km/oră în New York

Un puternic val de frig arctic s-a abătut vineri asupra nord-estului Statelor Unite, ameninţând să ducă temperaturile la minime record în multe locuri, inclusiv pe Muntele Washington din New Hampshire, unde vântul ar putea face ca temperatura să se resimtă ca minus 79 grade Celsius, au anunţat meteorologii.

O avertizare a Serviciului Naţional de Meteorologie (NWS) precizează că masa de aer rece va menţine până sâmbătă temperaturile la niveluri ce pun în pericol vieţile oamenilor. Sunt condiţii extrem de periculoase cauzate de un votex polar care, din fericire, va fi de scurtă durată.

Vineri dimineaţă, nucleul masei de aer rece, împins din Canada arctică către Statele Unite de curenţi de aer de mare altitudine, era centrat deasupra câmpiilor americane, a declarat meteorologul Bob Oravec, de la serviciul de prognoză meteo. International Falls, Minnesota, era cel mai rece loc până la ora 7 dimineaţa (ora locală), cu temperaturi ce se situau în jurul valorii minus 38 de grade Celsius. Aerul uscat înseamnă însă că va fi limitată căderea de zăpadă. "Se deplasează spre nord-est" şi temperaturile vor scădea pe parcursul zilei de vineri, a spus meteorologul.

Școli închise din cauza frigului

Boston şi Worcester, cele mai mari oraşe din New England, au închis şcolile vineri din cauza îngrijorărilor legate de riscul de hipotermie şi degerături în timp ce copiii ar aştepta autobuzele sau ar merge pe jos.

Primarul din Boston, Michelle Wu, a declarat stare de urgenţă până duminică şi a deschis centre de încălzire pentru a-i ajuta pe cei peste 650.000 de locuitori ai oraşului să facă faţă la ceea ce NWS a avertizat că ar putea să se transforme într-un front atât de rece, încât se poate întâlni "o dată la o generaţie".

Prognoza de frig năprasnic a forţat închiderea - rară - a unui muzeu plutitor ce prezintă zilnic o reconstituire a Boston Tea Party din 1773.

"Purtaţi mănuşi peste mănuşi, stratificarea funcţionează şi pentru mâini. Purtaţi întotdeauna o căciulă şi acoperiţi-vă gura cu un fular pentru a vă proteja plămânii", i-au sfătuit autorităţile pe oamenii din Boston.

La Boston erau minus 6 grade Celsius vineri dimineaţă, dar se aşteapta ca temperatura să scadă pe parcursul zilei şi să ajungă la minus 19 grade Celsius până la miezul nopţii. În Worcester, Massachusetts, la 64 km mai spre vest, temperaturile erau aşteptate să scadă până la minus 25 de grade Celsius, înainte de a începe să se tempereze în cursul zilei de sâmbătă.

Pericol de hipotermie și degerături

Chris Sununu, guvernatorul statului New Hampshire, a declarat că statul s-ar putea confrunta cu cel mai aspru ger din ultimii ani. El a sfătuit oamenii să rămână în casă cât mai mult posibil şi să-şi verifice vecinii, rudele şi persoanele în vârstă. Autorităţile au avertizat că degerăturile sunt posibile după o expunere de numai 15 minute la temperaturile aşteptate şi au precizat că hipotermia poate apărea în 10 minute la minus 34 de grade Celsius.

Frontul atmosferic va crea o răcire a vântului "rar întâlnită" şi în nordul şi estul statului Maine, au avertizat meteorologii. "Temperaturile din acest weekend vor fi extrem şi periculos de scăzute în tot statul", a anunţat guvernatoarea statului Maine, Janet Mills. "Vă rugăm să vă luaţi măsuri suplimentare de precauţie, să fiţi atenţi dacă ieşiţi afară şi să vă verificaţi familia, prietenii şi vecinii pentru a vă asigura că sunt în regulă", a transmis ea. Maine va deschide centre de încălzire şi de încărcare electrică în comunităţile din întregul stat, a declarat biroul guvernatorului.

Şi la New York temperaturile ar putea atinge minime record, aici fiind aşteptate rafale de vânt de 80 km/h.

