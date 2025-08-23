Temperaturi de 0 grade în România, în august - Meteorologii ANM anunță un episod rece. Care sunt zonele vizate

Autor: Dan Istratie
Sambata, 23 August 2025, ora 14:10
435 citiri
Temperaturi de 0 grade în România, în august - Meteorologii ANM anunță un episod rece. Care sunt zonele vizate
Termometru FOTO Pixabay

Meteorologii anunță că, după furtuni, vremea se va răci. Luni dimineața sunt prognozate cele mai scăzute temperaturi din acest sezon.

Alina Șerban, meteorolog ANM, a explicat că temperaturile vor coborî accentuat în următoarele zile, iar în estul Transilvaniei se pot înregistra chiar valori apropiate de 0 grade Celsius:

„Temperaturile se vor situa în marea lor majoritate între 19-20 grade Celsius și cel mult 29-30 grade Celsius, cele mai scăzute valori în partea de nord și de centru a țării, cele mai ridicate în extremitatea sudică. Mâine noapte pare a fi cel mai rece, de altfel multe valori de 18-19 grade Celsius în regiunile nordice, bineînțeles și în depresiuni din estul Transilvaniei. Însă mâine noapte ne așteptăm ca temperaturile să fie destul de scăzute, astfel încât în zonele depresionare din estul Transilvaniei să coboare până spre 1 – 0 grade Celsius chiar, după aceea temperaturile vor mai varia doar puțin. Se vor menține scăzute pentru această perioadă, adică vor caracteriza o vreme mai rece decât în mod normal până la mijlocul săptămânii viitoare, când se va încălzi din nou, la început în vest, apoi și în sud. Și temperaturile vor mai depăși valori maxime de 30 de grade Celsius”, a declarat Alina Șerban la Digi 24.

Cod portocaliu și galben de vijelii și ploi torențiale în aproape toată țara. Grindină de 3-4 cm în Ardeal
Cod portocaliu și galben de vijelii și ploi torențiale în aproape toată țara. Grindină de 3-4 cm în Ardeal
Meteorologii au transmis alerte de cod portocaliu și galben în aproape toată țara vineri, 22 august. Codurile portocaliu și galben vizează atât vijelii în nordul Crișanei, Maramureș,...
Cod roșu de furtună și alertă de fenomene extreme în două județe din România. Meteorologii ANM a făcut anunțul
Cod roșu de furtună și alertă de fenomene extreme în două județe din România. Meteorologii ANM a făcut anunțul
Meteorologii au emis, luni, o avertizare cod roşu de furtună, valabilă în localităţi din judeţele Olt şi Teleorman, unde se vor înregistra averse torenţiale, grindină şi vijelii....
