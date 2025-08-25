Cea mai rece noapte din această vară. Unde s-au înregistrat temperaturi sub pragul înghețului în România

România traversează un val de vreme rece, atipică pentru ultima săptămână din august. Temperaturile au scăzut duminică noapte mult sub valorile normale, iar în unele zone au ajuns chiar la pragul de îngheț.

După mai multe perioade de caniculă și nopți tropicale, România a înregistrat o noapte cu valori minime atipice pentru această perioadă, noaptea trecută, fiind cea mai rece noapte înregistrată în această vară.

Astfel, conform Meteoplus, temperaturile în noaptea de duminică spre luni s-au situat la:

-1°C Miercurea Ciuc

-1°C Obârșia Lotrului

-1°C Poiana Stampei

-1°C Stâna de Vale

-1°C Iezer

-1°C Vf. Omu

0°C Joseni

0°C Călimani

1°C Toplița

1°C Bucin

2°C Târgu Lăpuș

2°C Făgăraș

2°C Întorsura Buzăului

2°C Câmpeni

3°C Târgu Secuiesc

3°C Băișoara

3°C Petroșani

3°C Vărădia de Mureș

Luni, în cea mai mare parte a țării valorile termice se vor situa sub mediile multianuale specifice acestei date, astfel că mai ales în nord și centru vremea va fi răcoroasă dimineața. Cerul va fi variabil, cu înnorări și pe alocuri ploi slabe în sud-est, la munte și în extremitatea de nord a teritoriului. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în zona montană înaltă. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 18 și 28 de grade.

Care au fost cele mai mici temperaturi în august

Temperatura minimă absolută a acestei luni este de -7 grade Celsius la Vf. Omu și s-a înregistrat în zilele de 27 august 1936 și 20 august 1949. Temperaturi minime absolute negative, în luna august, s-au mai înregistrat la stații meteorologice din zona montană, dar și la Miercurea Ciuc, minima absolută înregistrată la această stație fiind -1,9 grade Celsius, în data de 27 august 1980.

De asemenea, temperatura minimă absolută la București este de 5,2 grade, înregistrată în 30 august 1981, la stația meteorologică București-Băneasa. Tot în același an, dar pe 29 august, s-a înregistrat și minima absolută la București-Filaret și București-Afumați, respectiv 6,6 și 5,5 grade Celsius.

În topul anilor cu cele mai reci luni august din intervalul 1961-2023 se află: 1965, 1968, 1976, 1978, 1984, 1987 etc.

În anul 1981 s-au consemnat cele mai multe temperaturi minime absolute la stațiile meteorologice din România și anume la 66 de stații, mai ales în perioada 29 - 31 august, majoritatea acestora fiind sub 7 grade Celsius. Și în anul 1980 s-au înregistrat temperaturi minime absolute la 34 de stații meteorologice, în zilele de 25, 26 și 27 august, toate valorile fiind sub 7,5 grade Celsius.

