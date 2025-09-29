Vremea rece pune stăpânire pe România. Unde au căzut primele ninsori din acest sezon VIDEO

Răcirea vremii se accentuează zilele acestea în România. România intră într-o perioadă de instabilitate accentuată, cu temperaturi în scădere bruscă și precipitații extinse care vor acoperi aproape toată țara începând de luni.

Luni, 29 septembrie, temperaturile vor fi mai scăzute decât în mod normal pentru această perioadă, iar ploile au apărut în mai multe zone, în special din centru, în nord și în zona montană.

Pe crestele Carpaților, predomină ninsorile.

Temperaturile maxime sunt cuprinse între 8 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 20 de grade în vestul Olteniei.

Meteorologii avertizează că vremea se răcește din cauza pătrunderii unui aer rece polar dinspre Câmpia Rusă, ca urmare a reorientării curenților atmosferici din sectorul nord-estic.

Prognoza meteo pentru luni, 29 septembrie

Valorile termice vor scădea, astfel că în majoritatea zonelor vremea va fi mai rece decât în mod obişnuit la sfârşitul lunii septembrie. Cerul va avea înnorări şi temporar va ploua mai ales în nord şi centru. Pe alocuri în Transilvania, Moldova şi zona montană se vor acumula cantități de apă de 10-15 l/mp. La altitudini în general de peste 1800 m vor fi precipitaţii sub formă de lapoviță şi trecător ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 9 şi 19 grade.

