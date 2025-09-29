Vremea rece pune stăpânire pe România. Unde au căzut primele ninsori din acest sezon VIDEO

Autor: Maria Mora
Luni, 29 Septembrie 2025, ora 10:36
595 citiri
Vremea rece pune stăpânire pe România. Unde au căzut primele ninsori din acest sezon VIDEO
Primele ninsori la munte FOTO Facebook/Meteoplus

Răcirea vremii se accentuează zilele acestea în România. România intră într-o perioadă de instabilitate accentuată, cu temperaturi în scădere bruscă și precipitații extinse care vor acoperi aproape toată țara începând de luni.

Luni, 29 septembrie, temperaturile vor fi mai scăzute decât în mod normal pentru această perioadă, iar ploile au apărut în mai multe zone, în special din centru, în nord și în zona montană.

Pe crestele Carpaților, predomină ninsorile.

Temperaturile maxime sunt cuprinse între 8 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 20 de grade în vestul Olteniei.

Meteorologii avertizează că vremea se răcește din cauza pătrunderii unui aer rece polar dinspre Câmpia Rusă, ca urmare a reorientării curenților atmosferici din sectorul nord-estic.

Prognoza meteo pentru luni, 29 septembrie

Valorile termice vor scădea, astfel că în majoritatea zonelor vremea va fi mai rece decât în mod obişnuit la sfârşitul lunii septembrie. Cerul va avea înnorări şi temporar va ploua mai ales în nord şi centru. Pe alocuri în Transilvania, Moldova şi zona montană se vor acumula cantități de apă de 10-15 l/mp. La altitudini în general de peste 1800 m vor fi precipitaţii sub formă de lapoviță şi trecător ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 9 şi 19 grade.

Vremea continuă să se răcească. Unde sunt anunțate ploi și ninsori în următoarele zile
Vremea continuă să se răcească. Unde sunt anunțate ploi și ninsori în următoarele zile
Meteorologii au emis luni, 29 septembrie, o informare de vreme rece, ploi și ninsori, care va fi în vigoare până pe 2 octombrie. Potrivit ANM, din 29 septembrie, de la 10:00, până pe 2...
Meteorologii se așteaptă la temperaturi minime negative la început de octombrie. Unde este posibil să ningă
Meteorologii se așteaptă la temperaturi minime negative la început de octombrie. Unde este posibil să ningă
Octombrie 2025 începe cu un episod de vreme rece. Temperaturile vor fi mai mici decât cele specifice perioadei în prima săptămână din luna octombrie, potrivit prognozei pe următoarele patru...
#temperaturi scazute, #racire vreme Romania, #prognoza meteo, #ploi, #ninsori , #prognoza meteo
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Planul urgent al lui Ion Tiriac pentru "femeia perfecta": "Stiu ca ma vor amenda, dar sunt pregatit sa platesc!"
ObservatorNews.ro
Schema prin care agentii imobiliari umfla preturile locuintelor. Iancu Guda:Oamenii se sperie
DigiSport.ro
Jucator legat de maini si de picioare in vestiarul FCSB-ului: "M-au bagat intr-un cos si au inceput sa-mi dea!"

Fără Filtru Ep. 136 - Soția lui Kirk interzisă în România!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Trump dă voie Ucrainei să lovească oriunde în Rusia. „Nu există niciun loc ferit.” Dezvăluiri de la emisarul Casei Albe
  2. Catastrofă după codul roșu de ploi torențiale din Spania. Avertismentul MAE pentru români FOTO/VIDEO
  3. Victoria pro-europenilor din Moldova: Lecția dată României
  4. Vremea rece pune stăpânire pe România. Unde au căzut primele ninsori din acest sezon VIDEO
  5. Vremea continuă să se răcească. Unde sunt anunțate ploi și ninsori în următoarele zile
  6. UPDATE Două femei, victime ale incendiului de la un hotel din Prahova. Hotelul fusese amendat recent pentru nerespectarea normelor de apărare împotriva incendiilor VIDEO
  7. Trump se laudă cu decorațiunile de la Casa Albă, în timp ce SUA sunt scena unor atacuri armate. „Liderii străini o iau razna când văd calitatea și frumusețea” VIDEO
  8. SUA analizează posibilitatea de a furniza rachete cu rază lungă de acțiune Ucrainei. „Rușii trebuie să se trezească și să accepte realitatea” VIDEO
  9. Donald Trump, dat în judecată de statul Oregon. „Nu există nicio insurecție care să necesite intervenția militară”
  10. Bilanț în creștere după atacul din SUA. Cine este autorul masacrului de la biserica din Michigan