Platforma de cumpărături Temu va modifica modul în care afișează ofertele și promoțiile pentru utilizatorii europeni, după intervenția autorităților de protecție a consumatorilor. Compania s-a angajat în fața Comisiei Europene să renunțe la mai multe practici comerciale considerate înșelătoare sau menite să încurajeze cumpărăturile impulsive.

Schimbările vizează inclusiv mesajele care anunță că un produs este aproape epuizat, cronometrele asociate ofertelor și jocurile interactive care promit premii sau reduceri.

Ce se schimbă în aplicația Temu pentru utilizatorii din România

Aceste mecanisme sunt cunoscute sub denumirea de dark patterns, adică elemente de design care influențează comportamentul utilizatorilor și îi pot determina să ia decizii pe care altfel nu le-ar fi luat.

Potrivit anunțului făcut joi de Comisia Europeană, Temu a acceptat să își adapteze practicile comerciale la regulile europene privind protecția consumatorilor.

Una dintre cele mai vizibile modificări privește jocurile integrate în platformă. Utilizatorii nu vor mai fi obligați să participe la activități precum „roata norocului” pentru a putea accesa magazinul online.

Temu s-a angajat și să elimine mesajele comerciale care creează artificial sentimentul de urgență, sugerând că o ofertă expiră imediat sau că un produs este pe cale să dispară din stoc.

Modificările vor afecta atât aplicația, cât și modul în care sunt prezentate reclamele și listele de produse.

O altă schimbare privește reducerile. Platforma va trebui să facă diferența între o reducere reală de preț și o comparație cu o valoare de referință, astfel încât cumpărătorii să poată înțelege cât economisesc efectiv.

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Totodată, toate taxele și comisioanele suplimentare vor trebui prezentate clar înainte de finalizarea comenzii. Astfel, utilizatorii vor putea vedea costul complet al cumpărăturilor fără să descopere sume neașteptate în ultimul pas al plății.

Temu a acceptat să îmbunătățească și serviciile de asistență pentru clienți. Platforma va pune la dispoziție informații mai clare despre comercianții care vând produse, linii telefonice dedicate și un chatbot disponibil în limbile oficiale ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European.

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