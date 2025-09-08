Foste iubiri, vârcolaci și CEO miliardari. Micro-dramele cuceresc rețelele sociale, înlocuind telenovelele

Scurtmetrajele dramatice, produse în format vertical și adaptate pentru ecranele telefoanelor mobile, devin tot mai populare la nivel global, în special printre utilizatorii TikTok și Instagram.

În doar 60 de secunde, o microdramă reușește să condenseze o poveste de dragoste între un miliardar și soția sa contractuală sau să redea cum un șef mafiot-vârcolac învinge un blestem ancestral. Acest tip de conținut, cunoscut și sub numele de „short dramas”, transformă modul în care publicul consumă divertisment vizual.

Printre cele mai populare platforme dedicate acestor formate se numără ReelShort, DramaBox și NetShort. DramaBox a fost descărcată de peste 100 de milioane de ori pe Google Play, iar ReelShort a urcat pe locul al doilea în clasamentul aplicațiilor de divertisment gratuite în App Store – depășind temporar platforme consacrate precum Netflix, HBO Max, Prime Video și Disney+, scrie The Conversation.

O tendință care a început în China

Microdramele au apărut inițial în China, la începutul anilor 2020, pe platforme precum Douyin (versiunea chineză a TikTok) și Kuaishou (cunoscută și sub numele de Kwai). Formatul s-a extins ulterior pe plan internațional, în mare parte prin aplicațiile de social media, odată cu creșterea apetitului pentru conținut scurt, adaptat consumului pe telefonul mobil.

Aceste producții se bazează pe narațiuni intens dramatice, cu elemente familiare din genurile de telenovelă, fantasy sau thriller romantic. De regulă, un serial are între 50 și 100 de episoade, fiecare cu o durată de aproximativ un minut. Episoadele sunt concepute să se încheie cu un cliffhanger – o întorsătură de situație care să stârnească curiozitatea și să încurajeze vizionarea în continuare.

Chiar dacă scenariul, interpretarea și producția sunt uneori rudimentare, serialul atrage prin ritmul rapid și conflictele constante.

Primele episoade sunt, în general, oferite gratuit. După aceea, accesul devine condiționat de plată, adesea exact în punctele-cheie ale intrigii.

Un format cu costuri reduse, dar cu profit ridicat

Deși sunt adesea criticate pentru scenariile forțate, jocul actoricesc neprofesionist și stereotipiile evidente, microdramele s-au dovedit a fi extrem de profitabile. Potrivit The Economist, acest nou „export chinezesc” care câștigă teren în SUA este o combinație între TikTok și Netflix.

Fenomenul a fost alimentat de încetinirea producției cinematografice globale, în special în urma pandemiei și a grevei scenariștilor de la Hollywood.

În prezent, echipele de producție – majoritar coordonate de companii chineze – și-au extins activitatea în SUA, Australia, Europa de Est și Asia. Los Angeles devine rapid un nou centru de producție. Un raport citat de LA Times arată că, în afara Chinei, aplicațiile de microdrame au generat venituri de aproximativ 1,2 miliarde de dolari americani în 2023, dintre care 60% provin din Statele Unite.

Interesul este în creștere și în alte regiuni. Compania de media TelevisaUnivision, din spațiul vorbitor de spaniolă, și startup-ul ucrainean Holywater investesc în acest tip de conținut – uneori generat aproape integral cu ajutorul inteligenței artificiale. Până și Lionsgate, un nume important de la Hollywood, își evaluează potențialul de implicare în acest segment.

Netflix, deși nu produce (încă) micro-drame, experimentează deja conținut video vertical scurt pe aplicația sa mobilă.

Adaptabilitate globală și localizare facilă

Micro-dramele pot fi ușor replicate în diverse contexte culturale și adaptate pentru publicuri locale. De exemplu, producția Breaking the Ice transformă clasicul „romance de campus” chinezesc într-o poveste despre jucători de hochei – o alegere care vizează piața nord-americană.

Genurile fantasy – cu vârcolaci, vampiri și vrăjitoare – sunt deosebit de populare, fiind considerate de producători o opțiune sigură pentru testarea piețelor internaționale.

Provocări în culise

Deși formatul deschide noi oportunități de angajare, în special pentru actori și scenariști aflați la început de drum, cercetările recente indică și o serie de probleme structurale: lipsa reglementărilor, exploatarea muncii, plagiatul și lipsa transparenței contractuale.

Un producător din Los Angeles a semnalat, sub protecția anonimatului, mai multe practici îngrijorătoare: ore suplimentare neplătite, reciclarea scenariilor fără permisiune, contracte dezavantajoase pentru tinerii absolvenți de film și lipsa creditării adecvate pentru scenariști.

Mai multe sindicate din domeniul artistic, inclusiv Media, Entertainment & Arts Alliance și Casting Guild of Australia, au emis avertismente, sfătuind actorii să verifice cu atenție legitimitatea echipelor de producție înainte de a semna contracte.

Un nou tip de „televiziune”?

În ciuda controverselor, microdramele continuă să atragă atenția industriei globale de divertisment. Mai mult decât un fenomen trecător, acest tip de conținut ar putea marca o schimbare de paradigmă: producții cu bugete reduse, ritm alert și difuzare exclusiv pe telefonul mobil.

Ce înseamnă asta pentru viitorul televiziunii clasice – și pentru industria cinematografică tradițională – rămâne de văzut.

