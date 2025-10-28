Calificare superbă pentru Bernadette Szocs! A eliminat principala favorită a competiției

Bernadette Szocs a deschis spectaculos WTT Champions Montpellier 2025! În chiar primul meci al competiţiei, sportiva română a eliminat-o pe principala favorită şi a avansat printre primele 16 jucătoare ale tabloului principal.

Sud de France Arena din Montpellier a găzduit primul meci de top, în care Bernadette Szocs (19 mondial), vicecampioana europeană en titre, a învins-o pe medaliata cu bronz mondial din proba de simplu, Chen Xingtong (China, 3 mondial), după o demonstraţie de forţă a tricolorei.

Bernadette Szocs a gestionat stilul de joc al adversarei şi, treptat, şi-a impus loviturile până a împins-o departe de masă pe adversară. Tricolora a avut precizie şi intensitate la masa de joc, iar în ultimul set şi-a dominat cap-coadă adversara de calibru, pentru victoria cu 3-0 (11-7, 12-10, 11-2).

“Sunt fericită. Nu e prima dată când câştig împotriva ei. Am fost optimistă şi am vrut să joc fiecare punct. Mi-am făcut jocul aşa cum am vrut. De fiecare dată când joc cu sportive din China, mă gândesc că joc cu oricare altă adversară. Întotdeauna vreau să dau ce e mai bun la masa de joc şi să mă bucur de fiecare moment”, a spus componenta lotului naţional.

În optimile de finală, Bernadette Szocs o va întâlni pe învingătoarea meciului Ying Han (Germania) - Sabine Winter (Germania).

