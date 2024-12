Marele regret din 2024 pentru tenisul de masă românesc: ”Nu e vorba că Bernadette Szocs n-a fost în formă...”

Preşedintele Federaţiei Române de Tenis de Masă (FRTM), Cristinel Romanescu, a declarat, pentru AGERPRES, că 2024 a fost un an cu bune şi cu rele, subliniind că regretul este legat de Jocurile Olimpice de la Paris, acolo unde România nu a reuşit să obţină o medalie, aşa cum şi-a propus.

"A fost un an cu bune şi cu rele, întotdeauna este aşa. Per total 2024 a fost un an bun, mai puţin Jocurile Olimpice de la Paris, unde nu am reuşit să luăm nici de data aceasta medalia olimpică pe care ne-o dorim de mult. Cel mai bun rezultat a fost locul 5 în proba de dublu mixt. Poate presiunea a fost foarte mare şi nu am ştiut cum să gestionăm chestiunea aceasta, pentru că am fost relativ aproape. Am fi avut şanse la toate cele trei probe, dublu mixt, echipe feminin şi simplu feminin, dar lucrurile nu au mers aşa cum ne-am propus. Însă pe parcursul anului am avut destule competiţii, chiar şi după Paris. Bernadette Szocs a reuşit două medalii de argint la Campionatele Europene, iar la ultima competiţie, România a ocupat locul 4 la Cupa Mondială, învingând Japonia, Taipei, Germania, Franţa, Statele Unite ale Americii... am fost singura echipă din Europa care am fost în careul de aşi alături de China, Coreea de Sud şi Hong Kong. Deci cam aici ne e locul, iar eu sunt convins că la un moment dat tot vom reuşi acea medalie mult râvnită la Jocurile Olimpice. Anul acesta cadeţii şi juniorii şi-au făcut treaba foarte bine la Campionatele Europene şi Mondiale, cucerind titluri şi medalii la mai multe probe. Vedem generaţia care vine din spate şi noi spunem că suntem în grafic", a explicat Romanescu.

Oficialul FRTM a menţionat că niciun sportiv din lotul României care a fost prezent la Paris nu s-a ridicat la nivelul aşteptărilor, nu doar Bernadette Szocs.

"Păcat, pentru că singurul regret şi singurul insucces din 2024 a fost această participare la Paris care nu ne-a adus o medalie. Nu este vorba că Bernadette Szocs nu a fost în formă şi de aceea nu am reuşit. Nu e adevărat. Noi formăm o echipă. Iar la Paris am concurat şi în proba pe echipe sau dublu mixt... deci noi considerăm că la Paris niciun jucător român nu a fost în plenitudinea forţelor, nu a fost în forma sportivă la care ne-am fi aşteptat. Pentru că poate nici Eliza Samara, poate nici Adina Diaconu nu au performat în proba pe echipe aşa cum o fac de obicei. Şi la mixt nici Ovidiu (Ionescu) nu a excelat. Aşa că eu spun că această presiune permanentă pentru această medalie olimpică a dus la acest insucces. Se întâmplă în sport, nu avem ce face. Pentru că pregătirea a fost foarte bună, s-a desfăşurat în condiţii excelente, dar parcă jocul nu a funcţionat aşa de bine la meciuri în toate probele. Parcă sportivii nu au fost ei. Iar imediat după Jocuri lucrurile s-au schimbat total şi au apărut rezultatele", a menţionat el.

Federaţia Română de Tenis de Masă nu a întâmpinat dificultăţi majore în anul în curs, singura problemă, absenţa unei săli de antrenament dedicate exclusiv tenisului de masă, fiind rezolvată în 2024 prin închirierea pe termen lung a Sălii Romsilva din Capitală.

"Anul acesta a fost unul care a funcţionat mult mai bine decât anii anteriori, deci nu aş putea să evidenţiez vreo problemă anume. Ne bucurăm că am avut această sală de pregătire, mă refer la Sala Romsilva, pe care o închiriem permanent. Ne putem desfăşura corespunzător activitatea acolo cu toate loturile naţionale ale federaţiei, iar în plus, organizăm şi competiţii de nivel naţional. Deci e o sală minunată pentru noi, e practic tot ce ne-am dorit", a explicat preşedintele.

2024 este anul în care Viorel Filimon, cel care a stat în spatele multor performanţe ale tenisului de masă, s-a retras din funcţia de antrenor coordonator al echipei naţionale feminine. Cristinel Romanescu a subliniat însă că Filimon ajută în continuare tenisul de masă românesc din postura de antrenor federal.

"Viorel Filimon s-a retras de la conducerea echipei naţionale după Jocurile Olimpice, dar noi ştiam asta încă de la începutul anului. El ne-a anunţat spunându-ne că doreşte să îi lase pe cei mai tineri, pentru că are o carieră lungă şi impresionantă în spate. Ne pare tuturor rău că nu şi-a încheiat cariera cu un succes la Paris. Aşa a fost să fie, însă asta nu şterge cu nimic reuşitele şi performanţele înregistrate de el de-a lungul anilor. Chiar dacă nu mai este antrenor principal, Viorel Filimon a rămas alături de tenisul de masă românesc, el este în continuare antrenor federal şi ne ajută cu experienţa sa. Valoarea sa este incontestabilă şi tenisul de masă românesc profită în continuare de acest lucru", a precizat acesta.

Conducerea FRTM a stabilit obiective de medalii la toate competiţiile internaţionale din anul 2025.

"Avem aprobate toate obiectivele pentru anul următor, pentru că noi începem calendarul internaţional imediat după Anul Nou, pe 6 ianuarie. Este un concurs internaţional de seniori la Doha (n.r. - WTT Star Contender Doha 2025) unde vor participa Bernadette Szocs, Eliza Samara, Adina Diaconu, Eduard Ionescu, Ovidiu Ionescu... după care juniorii pe 8 ianuarie pleacă în Austria, la Linz. Deci sarabanda competiţională începe repede pentru tenisul de masă. De asemenea, avem la sfârşitul lunii ianuarie Europa Top 16, unde vom participa cu 5 sportivi. În luna mai avem Campionatele Mondiale de la Doha în probele individuale, după care sunt Europene Under-21, Europenele U13 şi aşa mai departe. În plus, la sfârşitul lunii noiembrie, la Cluj avem de organizat Campionatele Mondiale U15 şi U19. După atâta amar de vreme organizăm şi noi o ediţie a Mondialelor. Şi la absolut toate competiţiile la care vom participa există obiective de medalii. Pentru că noi avem sportivi care de fiecare dată, indiferent de competiţie, atacă podiumul", a afirmat Cristinel Romanescu.

În opinia sa, Bernadette Szocs va cuceri titlul de cel mai bun sportiv pe 2024, în timp ce într-un clasament la toate disciplinele primul loc ar trebui să îi revină unui canotor.

"Noi încă nu am stabilit încă sportivul numărul 1 pe 2024, dar cred eu că Bernadette Szocs nu poate scăpa acest titlu. Anul acesta ea are în palmares cele mai bune rezultate, cele mai multe medalii. Este locul 14 mondial, a participat la Jocurile Olimpice unde a obţinut locul 5 la mixt, are locul 4 acum cu echipa la Cupa Mondială şi aşa mai departe. Nu m-am gândit foarte mult la o nominalizare pentru titlul de cel mai bun sportiv al anului la toate disciplinele, dar eu spun că ar trebui să fie un sportiv de la canotaj. Asta pentru că cele mai multe medalii la Jocurile Olimpice le-au adus cei de la canotaj. Nu mă consider un specialist în canotaj, dar poate să fie Simona Radiş, pentru că este una dintre sportivele cu două medalii la Paris", a precizat Romanescu.

Cel mai bun rezultat al tenisului de masă românesc la Jocurile Olimpice de la Paris a fost obţinut de Ovidiu Ionescu şi Bernadette Szocs, care au încheiat pe locul 5 proba de dublu mixt. Perechea română s-a oprit în sferturile de finală, fiind învinsă de sud-coreenii Jonghoon Lim/Yubin Shin cu 4-0 (13-11, 11-8, 11-8, 11-8).

Tot la Paris, echipa feminină a României (Bernadette Szocs, Elizabeta Samara, Adina Diaconu; Andreea Dragoman, rezervă) a ocupat locul 9, la fel ca şi Bernadette Szocs în proba de simplu feminin. De asemenea, Elizabeta Samara (simplu feminin) a încheiat pe locul 17, Eduard Ionescu (simplu masculin) pe 17 şi Ovidiu Ionescu (simplu masculin) pe 33.

România s-a clasat pe locul al patrulea la Cupa Mondială de tenis de masă pe echipe mixte de la Chengdu (China), după ce a pierdut finala mică disputată contra Hong Kong-ului, cu scorul de 2-8. Echipa României a fost compusă din Bernadette Szocs, Elizabeta Samara, Adina Diaconu, Ovidiu Ionescu, Eduard Ionescu şi Darius Movileanu.

Jucătoarea română Camelia Ciripan a obţinut medalia de bronz în proba de simplu feminin la para tenis de masă (WS6) la Jocurile Paralimpice de la Paris, după ce a fost învinsă în semifinale de ucraineanca Marina Litovcenko, cu scorul de 3-0 (11-5, 11-7, 11-5).

La Campionatele Mondiale de tenis de masă pe echipe de la Busan (Coreea de Sud), selecţionata feminină a României s-a oprit în în sferturile de finală, fiind învinsă de Japonia, în timp ce reprezentativa masculină a fost eliminată de China în faza optimilor.

Jucătoarea română Bernadette Szocs a cucerit două medalii de argint la Campionatele Europene individuale de tenis de masă de la Linz (Austria), în probele de simplu şi dublu feminin.

Tot Bernadette Szocs a obţinut medalia de bronz la turneul Europa Top 16 de la Montreux (Elveţia), după ce a pierdut în semifinale în faţa reprezentantei Franţei, Jia Nan Yuan. Szocs a cucerit de asemenea medalia de bronz la a doua sa participare consecutivă la Turneul Campionilor (WTT Finals) din Japonia.

Elizabeta Samara a câştigat în acest an pentru a cincea oară în carieră Liga Campionilor europeni şi pentru a treia oară consecutiv cu formaţia poloneză KTS Enea Siarkopol Tarnobrzeg, care s-a impus în ambele manşe ale finalei cu Etival ASRTT (Franţa).

Sportivii români au cucerit şase medalii, una de aur, patru de argint şi una de bronz, la Campionatele Europene de tenis de masă Under-21 de la Skopje (Macedonia de Nord): Bianca Mei-Roşu şi Elena Zaharia - aur la dublu feminin, Elena Zaharia - argintul la simplu feminin, Eduard Ionescu şi Darius Movileanu - argint la dublu masculin, Darius Movileanu şi Elena Zaharia - argint la dublu mixt şi Iulian Chiriţă şi Andrei Istrate - bronz la dublu masculin.

La Campionatele Mondiale de tenis de masă Under-19 de la Helsingborg (Suedia), România a obţinut o medalie de bronz prin echipa masculină, formată din Iulian Chiriţă, Darius Movileanu, Dragoş Bujor, Andrei Istrate.

România a cucerit 11 medalii la Campionatele Europene de tenis de masă pentru juniori U15 şi U19 de la Malmo (Suedia), dintre care 4 de aur, 3 de argint şi 4 de bronz. Aurul a fost cucerit de Darius Movileanu (simplu masculin U19), Bianca Mei-Roşu (simplu feminin U19), Andrei Istrate/Iulian Chiriţă (dublu masculin U19), echipa masculină U19 (Dragoş Bujor, Iulian Chiriţă, Andrei Istrate, Darius Movileanu); argintul de Robert Istrate (simplu masculin U15), echipa feminină U19 (Bianca Mei-Roşu, Alesia Sferlea, Andrea Teglas, Evelyn Ungvari) şi echipa masculină U15 (Matei Eparu, Robert Istrate, Mihai Nagy) şi bronzul de Andrei Istrate (simplu masculin U19) Bianca Mei-Roşu/Mia Griesel (dublu feminin U19), Andreea Băiaşu/Julia Leal (dublu feminin U15),Robert Istrate/Andreea Băiaşu (dublu mixt U15).

