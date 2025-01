Tricolorele de la tenis de masă au intrat în bucătărie! Cum s-a descurcat Berni Szocs

Fetele din lotul național au lăsat paletele de tenis și au trecut la tigăi. Adina Diaconu a venit cu idea preparatului, risotto cu ciuperci, și a fost ajutată de toate colegele din echipă.

Componentele lotului național de tenis de masă au intrat în bucătăria lui Chef Valentin și sub îndrumarea acestuia au gătit un preparat îndrăgit de sportive.

Adina Diaconu a fost cea care a ținut să le arate colegelor care este felul de mâncare pe care îl face perfect.

„Am făcut risotto cu ciuperci și ne-am simțit foarte bine atât eu, cât și colegele mele în bucătărie”, spune Adina Diaconu, componentă a lotului național de tenis de masă.

Coechipierele de la lotul național de tenis de masă i-au dat o mână de ajutor Adinei. Bernadette Szocs și antrenoarea Mihaela Steff au tăiat ciupercile și ceapa, iar Eliza Samara a dat gust preparatului.

„Da, ele m-au ajutat foarte mult azi, cred că Bernie gătește și ea foarte mult și îi place să petreacă timp în bucătărie”, povestește Adina Diaconu, componentă a lotului național de tenis de masă.

Adina dezvăluie că îi place să stea mult în bucătărie și că nevoia a făcut-o să învețe să gătească.

„M-am simțit foarte bine ca de fiecare dată, eu fiind și plecată de mult de acasă, stând și prin Franța, cumva mă delectez în bucătărie, îmi place și să gătesc, mă relaxează”, adaugă Adina Diaconu, componentă a lotului național de tenis de masă.

La final, nu doar jucătoarele echipei naționale au fost încântate de risotto-ul Adinei. Chef Valentin le-a dat notă maximă.

“Am gustat și eu din preparat, a fost foarte bun, am rămas surprins. Nu i-a lipsit nimic, a fost cremos și foarte ok la gust”, afirmă Chef Valentin.

Adina a învățat să gătească în urmă cu 6 ani, atunci când a plecat să joace în străinătate.

„Ai mei gătesc foarte bine, și mama, și tata. Cu mama mă consult în privința preparatelor și de fiecare dată îmi dă cele mai bune sfaturi”, mărturisește Adina Diaconu, componentă a lotului național de tenis de masă.

Sportiva care evoluează la echipa franceză Metz spune că știe să pregătească aproape orice.

„Am încercat puțin din fiecare, am făcut și lasagna, am încercat să merg și spre dulciuri, am făcut un tiramisu, clătite, mâncăruri clasice” – Adina Diaconu, componentă a lotului național de tenis de masă.

Cel mai mult însă Adinei îi place mâncarea românească.

„Mâncăruri tradiționale...mie îmi place foarte mult bucătăria românească, merg pe tradițional”, spune Adina Diaconu, componentă a lotului național de tenis de masă.

