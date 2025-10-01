Victorie uriașă pentru jucătoarele din România la super-turneul din China

Perechea favorită 7, Elizabeta Samara/Bernadette Szocs (numărul 45 mondial), s-a calificat miercuri printre primele opt perechi de dublu feminin la China Smash 2025.

China Smash 2025, una dintre cele mai importante competiţii din această perioadă, se desfăşoară în perioada 25 septembrie – 5 octombrie la Beijing.

Samara şi Szocs au învins în optimi echipa Prithika Pavade (Franţa)/Adriana Diaz (Puerto Rico), numărul 16 mondial, scor 3-1 (6-11, 11-6, 11-9, 11-9).

Pe de altă parte, pe tabloul de simplu masculin, Eduard Ionescu (numărul 74 mondial) s-a impus în faţa lui Jonathan Groth (Danemarca, numărul 25 mondial). Tricolorul a fost decisiv într-un prim set echilibrat, apoi şi-a impus tactica în totalitate pentru victoria cu 3-0 (15-13, 11-3, 11-8) şi calificarea printre primii 16 sportivi ai probei.

