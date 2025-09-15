Noua senzație a tenisului: are doar 17 ani și deja a câștigat primul titlu WTA 500 VIDEO

Americanca Iva Jovic, în vârstă de 17 ani, a câștigat primul titlu din cariera sa, învingând-o pe columbianca Emiliana Arango, scor 6-4, 6-1, în finala turneului WTA 500 de la Guadalajara. Tânăra americană a ajuns pe locul 36 WTA.

Jovic, cea mai tânără jucătoare din top 100, s-a impus într-o oră și 35 de minute în fața lui Arango, numărul 86 mondial și cu probleme fizice. Aceasta a fost afectată pe tot parcursul meciului de probleme digestive, ajungând chiar să vomite pe marginea terenului. Examinată de un medic, columbianca a refuzat stoic să renunțe și, încurajată de un public care i-a susținut cauza, a reușit să-i ia de două ori serviciul adversarei.

A first-time champion at 17 years old 👏 Iva Jovic defeats Arango 6-4, 6-1 for her debut title!#GDLOpenAKRONxSantander pic.twitter.com/erAqD1dGhf — wta (@WTA) September 14, 2025

Americanca născută în Serbia le-a învins la Guadalajara pe Katarzyna Kawa (120 WTA), Camila Osorio (69), Victoria Jimenez Kasintseva (123), Nikola Bartunkova (228) și, în final, pe Arango.

Jovic este cea mai tânără americană care a câștigat un trofeu în circuit de la victoria lui Coco Gauff la Parma în 2021. Ea este, de asemenea, a cincea jucătoare care a câștigat primul său titlu în 2025, după franțuzoaicele Loïs Boisson (WTA 250 de la Hamburg la 22 de ani) și Sarah Rakotomanga (WTA 250 de la Sao Paulo la 19 ani), australianca Maya Joint (WTA 250 de la Rabat la 19 ani, apoi WTA 250 de la Eastbourne) și canadianca Victoria Mboko (WTA 1000 de la Montreal la 18 ani).

Ads