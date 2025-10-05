Atac virulent din partea lui Alexander Zverev: "Toate jocurile sunt făcute pentru Sinner și Alcaraz"

Alexander Zverev a lansat o nouă controversă în circuitul ATP, criticând uniformizarea suprafețelor de joc și acuzând că aceasta ar fi o strategie menită să-i favorizeze pe Jannik Sinner și Carlos Alcaraz, actualii lideri ai tenisului mondial.

„Urăsc când viteza terenurilor este aceeași peste tot. Știu că directorii de turnee se mișcă în această direcție pentru că, evident, vor ca Sinner și Alcaraz să câștige în fiecare competiție”, a declarat Zverev după victoria sa din turul inaugural al Mastersului 1000 de la Shanghai, 6-4, 6-4 cu francezul Royer.

Afirmațiile germanului, locul 3 mondial, vin la scurt timp după ce Roger Federer a exprimat o opinie similară în podcastul lui Andy Roddick, afirmând că „suprafețele tind să devină din ce în ce mai uniforme”, ceea ce reduce diversitatea stilurilor de joc și avantajele specifice fiecărui tip de teren.

Zverev a continuat criticile, afirmând că diferențele tradiționale dintre iarbă, zgură și hard aproape au dispărut:

„În trecut, fiecare suprafață impunea un stil diferit de joc. Acum poți juca aproape la fel pe orice teren”, a spus neamțul, sugerând că adaptabilitatea jucătorilor ca Sinner și Alcaraz este amplificată artificial de aceste condiții.

Răspunsul lui Jannik Sinner nu s-a lăsat așteptat. Italianul, cunoscut pentru calmul său, a preferat să minimalizeze polemica:

„Nu eu și Carlos facem terenurile. Nu este decizia noastră. Încercăm doar să ne adaptăm în fiecare situație. Simt că oricum suprafețele diferă puțin de la o săptămână la alta. Am jucat un tenis excelent și pe terenuri mai rapide. Eu doar încerc să ofer cel mai bun tenis posibil”.

