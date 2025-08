Anunțul Anei Bogdan: "'Dragi prieteni și fani, nu am fost pregătită emoțional pentru acest moment..."

Jucătoarea română de tenis Ana Bogdan a anunțat, într-un mesaj postat pe Facebook, că va face o pauză pentru a se recupera după accidentările suferite în ultima vreme.

"Dragi prieteni și fani, nu am fost pregătită emoțional pentru acest moment, după ce am încercat să revin și să joc din nou, din acest motiv am lăsat să treacă un timp pentru a putea scrie aceste cuvinte și a le împărtăși cu voi. Căile vieții sunt mereu imprevizibile și ar trebui să trăim fiecare zi la maximum, având în vedere timpurile, pentru că s-ar putea ca mâine să nu mai avem șansa asta", a afirmat Ana Bogdan.

Ea a explicat că s-a accidentat la genunchi și la gleznă în timpul unui antrenament înaintea turneului WTA 250 de la Iași, la care a jucat cu dureri. "Aceste lucruri au fost știute doar de echipa mea, deoarece să joc acasă a fost întotdeauna diferit pentru mine și mereu am jucat cu inima. Am crezut că nu este foarte serios, dar după RMN pare că este pentru ambele și am nevoie de mai multe săptămâni departe de teren. Nu știu când voi reveni în locul pe care îl consider acasă", a mai spus Ana Bogdan, mărturisind că ultimul an și jumătate a fost dificil pentru ea pe teren și în afara lui.

"Nu văd viața ca o zbatere. Nu văd viața ca o luptă. Viața nu înseamnă asta. Viața înseamnă bucuria de a crea împreună cu Universul. Cu cât adâncim mai mult conexiunea cu noi înșine, cu atât descoperim mai mult din ce suntem făcuți și cine suntem cu adevărat. Uneori trebuie să lași viața să curgă, să lași viața să se întâmple la timpul ei divin și să lași lucrurile să se alinieze spre binele tău", a afirmat jucătoarea de tenis.

"Îmi voi lua timp să mă recuperez fizic, dar voi folosi acest timp pentru mine, să fac lucruri care îmi aduc bucurie și liniște sufletului meu, să creez și să fac parte din diferite proiecte frumoase", a concluzionat Ana Bogdan.

Ana Bogdan (32 ani) ocupă în prezent locul 214 în clasamentul WTA, iar cel mai bun rezultat al său din acest an este atingerea sferturilor turneului WTA 125 de la Bari (iunie). Ea a început anul pe locul 111 în lume, dar a coborât constant.

Ads