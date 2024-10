Victorie magnifică a Anei Bogdan! Și-a spulberat adversara din Rusia

Venită din calificări, Ana Bogdan a reușit o victorie extraordinară la turneul Japan Open de la Osaka.

Ana Bogdan, locul 111 WTA, a trecut de Veronika Kyudermetova, locul 67 WTA, scor 6-2, 6-2, în primul tur al Japan Open.

Jucătoarea din România, care a depășit și două tururi de calificări, s-a impus într-o oră și 18 minute.

Ana Bogdan va juca în faza următoare cu Marie Bouzkova, din Cehia, a patra favorită a turneului de categorie WTA 250 de la Osaka.

Într-un alt meci din primul tur, Bianca Andreescu, jucătoare cu părinți români, nu a avut nicio șansă în meciul cu Greet Minnen, 6-3, 6-0 pentru jucătoarea din Belgia.

Playing in Japan for the 1st time since her juniors days, Ana seems in great form. Playing great in qualifying carried over today as she got the impressive win today in R1 in Osaka. Ana Bogdan defeated Veronika Kudermetova 6-2, 6-2. pic.twitter.com/uEOgyCSki2