US Open: jucătoarea de tenis din România, protagonista unui meci incredibil

Anca Todoni a evoluat în primul tur al calificărilor de la US Open împotriva britanicei Harriet Dart.

Jucătoarea română de tenis Anca Todoni a fost învinsă de britanica Harriet Dart cu 7-5, 6-7 (3/7), 7-6 (10/6), marți, la New York, în prima rundă a calificărilor pentru tabloul principal de simplu al turneului US Open, ultimul de Mare Șlem al anului.

Dart (29 ani, 225 WTA) a obținut victoria după un meci dramatic, de trei ore și 21 de minute, deși a comis 8 duble greșeli.

Todoni (20 ani, 113 WTA) a început cu dreptul și a condus cu 2-0, dar a cedat primul set cu 5-7. În actul secund, românca a revenit de la 1-4 și s-a impus în tiebreak (7-3), însă a cedat în tiebreak-ul setului decisiv după ce a pierdut cinci puncte consecutive la 3-3.

Românca va primi pentru participare un cec de 27.500 de dolari și 2 puncte WTA.

