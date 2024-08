Două românce au părăsit US Open încă din calificări

Jucătoarele române de tenis Anca Alexia Todoni şi Miriam Bulgaru au pierdut meciurile susţinute, luni, în prima rundă a calificărilor pentru tabloul de simplu al turneului US Open, ultimul de Mare Şlem al anului, găzduit de arenele Flushing Meadows din New York.

Todoni (19 ani, 117 WTA) a fost învinsă de japoneza Nao Hibino (29 ani, 154 WTA) cu 5-7, 6-4, 6-4, după două ore şi jumătate de joc.

Românca a început în forţă şi a condus cu 5-0, dar a fost egalată (5-5), reuşind să câştige primul set în prelungirile sale (7-5). În actul secund, Todoni a condus cu 2-0 şi 4-2, dar apoi a pierdut ultimele patru ghemuri şi setul (4-6). În decisiv, Todoni a cedat trei ghemuri la rând la 2-2, iar apoi nu a reuşit să recupereze (4-6).

În alt meci, Bulgaru (25 ani, 191 WTA) a fost întrecută de croata Ana Konjuh (26 ani) cu 6-2, 6-4, după o oră şi 20 de minute.

Todoni şi Bulgaru s-au ales cu cecuri de 25.000 de dolari şi cu câte 2 puncte WTA fiecare.

Pe tabloul calificărilor se mai află două românce, Gabriela Ruse şi Irina Bara. Ruse (26 ani, 124 WTA) o va înfrunta în primul tur pe croata Antonia Ruzic (21 ani, 185 WTA), iar Bara (29 ani, 215 WTA) va juca împotriva chinezoaicei Xiaodi You (28 ani, 222 WTA), care are 2-1 în meciurile directe. You s-a impus în ultima lor confruntare, în iunie, la Biarritz, în turul al doilea, cu 2-6, 6-4, 6-4.

Ads