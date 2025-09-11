Fosta iubită a lui Jannik Sinner și Nick Kyrgios îl acuză pe Holger Rune că le scrie tuturor jucătoarelor din circuit: „E disperat.”

Fosta iubită a lui Jannik Sinner, jucătoarea de tenis rusă Anna Kalinskaya, a dezvăluit că a fost abordată de mai multe ori de danezul Holger Rune, în ciuda faptului că nu îi împărtășea sentimentele.

Nu este prima dată când jucătorul în vârstă de 22 de ani este criticat de colegii săi pentru încercările sale de a agăța diferite sportive.

Într-un interviu acordat publicației ruse specializate în tenis First&Red, Anna Kalinskaya (locul 32 mondial) a făcut dezvăluiri despre unul dintre colegii săi din circuitul masculin.

Întrebată de fosta jucătoare Anna Şakvetadze (locul 5 mondial la apogeul carierei) despre avansurile pe care le-ar putea primi din partea jucătorilor, rusoaica a răspuns: „Era mai frecvent înainte. Acum sunt mai în vârstă.” Apoi, însă, a lansat o bombă. „Cineva mi-a scris de zeci de ori înainte să renunțe.”

La început, fosta iubită a lui Nick Kyrgios și a numărului doi mondial Jannik Sinner nu a dezvăluit identitatea jucătorului în cauză. Dar, provocată de compatrioata sa, nu s-a lăsat rugată de două ori să dezvăluie că era vorba de Holger Rune (numărul 11 mondial). Și a continuat să vorbească despre danez: „El scrie tuturor. Merită (ca numele lui să fie dezvăluit), este prea egocentric. Poate că este doar disperat”, a concluzionat ea, amuzată, adăugând că „nu este singurul”.

Aceste remarci nu au scăpat jucătorului în vârstă de 22 de ani, foarte activ pe rețelele sociale. „Ha ha ha. Poate că există diferențe culturale care fac ca Anna să perceapă un răspuns la un story ca pe o invitație la o întâlnire. Dacă vreau o întâlnire, propun o întâlnire. Nu vă faceți griji”, a reacționat el pe contul său X, fără să se lase descurajat.

Câștigător al turneului de la Barcelona, învingându-l pe Carlos Alcaraz, și finalist al Masters 1000 de la Indian Wells în acest sezon, Holger Rune își construiește totuși o reputație impresionantă în circuitul ATP. În iulie, o altă jucătoare rusă a dezvăluit încercarea lui de a o agăța.

„Holger Rune mi-a trimis recent un mesaj. I-am răspuns: «Probabil sunt prea bătrână pentru tine. Dacă te-ai uita pe Instagram, ai vedea că sunt căsătorită». El a răspuns: «Oh, îmi pare rău». De atunci, nici măcar nu mă mai salută”, a declarat Veronika Kudermetova (65 mondial) în podcastul fostei jucătoare Elena Vesnina la sfârșitul lunii iulie. Rusoaica, cu șase ani mai în vârstă decât danezul, s-a căsătorit în 2017 cu Serghei Demekhin (41 de ani), antrenorul ei de treisprezece ani și fost jucător.

Învinși în turul 4 (de Iga Swiatek), respectiv în turul 2 (de Jan-Lennard Struff) la US Open, Anna Kalinskaya și Holger Rune nu ar trebui să se mai întâlnească până în 2026.

Turneul de la Beijing (începând cu 24 septembrie) este singurul comun celor două circuite până la sfârșitul sezonului, dar danezul va participa la turneul de la Tokyo în acea săptămână.

