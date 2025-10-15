Sabalenka și-a spus părerea despre Djokovic: „Am vorbit probabil o oră”

Autor: Iosif Pintilie
Miercuri, 15 Octombrie 2025, ora 16:51
102 citiri
Sabalenka și-a spus părerea despre Djokovic: „Am vorbit probabil o oră”
Arina Sabalenka și Novak Djokovic. Foto: X / @DjokovicFan_

Liderul mondial al tenisului profesionist feminin, Arina Sabalenka, a explicat, într-un interviu acordat AFP, miercuri, că 'adoră' să se antreneze cu Novak Djokovic, 'un tip genial', care o 'ajută' în cariera sa.

Jucătoarea belarusă, care a câștigat patru titluri în acest sezon, între care US Open, al patrulea trofeu de Mare Șlem din carieră, consideră că are 'încă multe lucruri de îmbunătățit' în jocul său, conform interviului realizat la Hong Kong unde urmează să participe la un meci demonstrativ cu americanul Andre Agassi.

'Sunt multe lucruri pe care pot să le îmbunătățesc - loviturile de atac, loviturile joase, literalmente totul. Întotdeauna este ceva', a asigurat jucătoarea de 27 de ani, care s-a înclinat în semifinale la Wuhan în fața americancei Jessica Pegula.

Sabalenka și-a exprimat apropierea de Novak Djokovic, jucătorul sârb de 38 de ani și deținător a 24 de titluri de Mare Șlem, descriindu-l ca pe 'un tip genial' cu care are o relație de amiciție și în afara circuitului.

'Poți să-l întrebi orice, indiferent ce și el te va sfătui. Este un tip atât de deschis și ador să mă antrenez cu el pentru că, pentru mine, este ceva cu adevărat intens', a mai spus Sabalenka după mai multe ședințe de pregătire cu legendarul jucător sârb.

'Acest lucru mă ajută fizic și chiar și mental să mă îmbunătățesc. Iar apoi, când joc cu fetele, nu obosesc fizic, pentru că m-am antrenat cu Novak', a adăugat belarusa.

'La Wimbledon, am vorbit cu Novak. Voiam doar să știu cum își pregătește aceste meciuri. Și am vorbit probabil o oră. Iar mai târziu, la finala de la US Open, mi-am adus aminte ce mi-a spus și cred că asta m-a ajutat să câștig titlul', a conchis liderul mondial.

Referitor la un viitor după încheierea carierei, belarusa, câștigătoare a 21 de titluri, a asigurat că 'deocamdată este mult prea ocupată să se îmbunătățească ca jucătoare', dar a asigurat că sigur va încerca să găsească ''ceva cool'.

#tenis, #Arina Sabalenka, #Novak Djokovic , #stiri tenis
