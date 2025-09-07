Reacția lui Sabalenka, după ce a câștigat US Open: „Meritam”

Reacția lui Sabalenka, după ce a câștigat US Open: „Meritam”
Arina Sabalenka, numărul 1 mondial, câștigătoare a US Open după ce a pierdut finalele Australian Open și Roland Garros, consideră că a meritat trofeul având în vedere sezonul 2025.

„Din cauza finalelor (a pierdut la Australian Open și Roland Garros în această etapă) de la începutul sezonului, acest titlu este diferit de celelalte. Am sentimentul că a trebuit să depășesc multe obstacole pentru a-l obține. Meritam să câștig un Grand Slam în acest sezon. Așadar, când am rămas în genunchi, a fost o emoție pură, pentru că a însemnat foarte mult să apăr acest titlu, să dezvolt un tenis atât de bun și să fiu capabilă să-mi gestionez emoțiile. Sunt foarte mândră de mine”, a declarat Sabalenka.

„După Australia, mi-am spus că cel mai bine era să uit și să merg mai departe, dar același lucru s-a întâmplat și la Roland Garros. După aceea, mi-am spus că era momentul să mă opresc și să reflectez. Eram în Mikonos, citeam cartea mea, mă bucuram de priveliște (râde) și mă întrebam de ce am lăsat emoțiile să preia controlul în cele două finale. Cred că eram într-o stare de spirit în care îmi spuneam că, dacă ajung în finală, o voi câștiga. Și, într-un fel, nu mă așteptam ca adversarul să lupte așa. Credeam că va fi ușor să câștig, ceea ce nu este o stare de spirit potrivită”, a afirmat Sabalenka.

Sportiva din Belarus a afirmat că a reușit să-și controleze emoțiile înainte de finala de la US Open. „Înainte de această finală, am decis că voi controla emoțiile, indiferent de ce se va întâmpla în acest meci. Ideea mea era să intru pe teren și să lupt pentru fiecare punct, să mă concentrez pe mine și pe ceea ce trebuia să fac pentru a câștiga acest meci. Cred că am învățat această lecție și sper sincer că nu mi se va mai întâmpla niciodată dacă voi juca alte finale”.

Învinsă de două ori în finala unui turneu de Grand Slam în acest sezon, numărul unu mondial Arina Sabalenka a câștigat în sfârșit titlul major din 2025, dominând-o pe americanca Amanda Anisimova, cap de serie 8, sâmbătă, în finala US Open, scor 6-3, 7-6 (3).

