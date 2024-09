Se știe prima semifinală de la US Open! Cum s-a terminat meciul dintre Arina Sabalenka și Zheng Qinwen

Sub privirile lui Roger Federer, de cinci ori campion la US Open, Arina Sabalenka, cap de serie numărul 2, s-a calificat în a patra sa semifinală consecutivă la US Open, continuând să vâneze primul său titlu la New York.

Într-o reeditare a finalei de anul acesta de la Australian Open, Sabalenka a trecut cu 6-1, 6-2 de Zheng Qinwen, cap de serie nr. 7, medaliată cu aur la Jocurile Olimpice de la Paris. Sabalenka are acum un incredibil bilanţ 9-1 în sferturile de finală de grand slam de-a lungul carierei sale.

"L-am văzut acolo, l-am văzut pe marele ecran", a spus Sabalenka referindu-se la Federer, care a câştigat cele cinci titluri US Open consecutive între 2004 şi 2008. „M-am gândit, OK, trebuie să joc cel mai bun tenis al meu, astfel încât să se bucure de el. Trebuie să-mi arăt abilităţile”, a adăugat Sabalenka.

Sabalenka este prima femeie care ajunge în patru semifinale consecutive la US Open de când Serena Williams a reuşit şase la rând, între 2011 şi 2016. În urmă cu două zile, Sabalenka devenise deja prima femeie care ajunge în patru sferturi de finală consecutive la US Open după acea serie a Serenei.

Sabalenka este acum la o victorie distanţă de a doua finală consecutivă la US Open, după ce a fost învinsă în finala de anul trecut de Coco Gauff.

Ea o va întâlni joi pe Emma Navarro, cap de serie nr. 13, aflată la prima semifinală de turneu major.

