Retragere anunțată de Aryna Sabalenka după triumful de la US Open

Autor: Alexandru Atanase
Miercuri, 17 Septembrie 2025, ora 10:50
661 citiri
Arina Sabalenka FOTO X Tennis Letter

Aryna Sabalenka s-a retras de la turneul China Open din cauza unei accidentări, au anunţat miercuri organizatorii, potrivit Reuters.

Jucătoarea din Belarus, care a învins-o pe Amanda Anisimova în finală pentru a câştiga a doua coroană consecutivă la US Open şi al patrulea titlu de Grand Slam, a ajuns în sferturile de finală ale turneului WTA 1000 de la Beijing anul trecut.

„Îmi pare rău să anunţ că mă retrag din China Open în acest an, după ce am suferit o mică accidentare după US Open”, a declarat Sabalenka într-un comunicat dat publicităţii de organizatori. „Mă voi concentra să fiu 100% sănătoasă pentru restul anului...”

Coco Gauff este campioana en titre la China Open, care va avea loc la Centrul Naţional de Tenis din Beijing, în perioada 24 septembrie - 5 octombrie.

"Sabalenka nu are ce să caute în tenis!" Reacție dură împotriva liderului WTA
"Sabalenka nu are ce să caute în tenis!" Reacție dură împotriva liderului WTA
Belarusa Aryna Sabalenka se menține în fruntea clasamentului mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA), publicat luni, după ce a cucerit al doilea său titlu consecutiv la US Open....
Tsitsipas e pierdut fără Paula Badosa: declarații emoționante după înfrângerea din Cupa Davis
Tsitsipas e pierdut fără Paula Badosa: declarații emoționante după înfrângerea din Cupa Davis
Stefanos Tsitsipas a fost învins de Joao Fonseca în Cupa Davis, iar Grecia a pierdut cu 3-1 meciul cu Brazilia. Stefanos Tsitsipas a fost învins de Joao Fonseca în meciul al patrulea din...
#tenis, #Aryna Sabalenka, #China Open, #Coco Gauff, #retragere, #US Open , #stiri tenis
