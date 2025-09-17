Retragere anunțată de Aryna Sabalenka după triumful de la US Open

Aryna Sabalenka s-a retras de la turneul China Open din cauza unei accidentări, au anunţat miercuri organizatorii, potrivit Reuters.

Jucătoarea din Belarus, care a învins-o pe Amanda Anisimova în finală pentru a câştiga a doua coroană consecutivă la US Open şi al patrulea titlu de Grand Slam, a ajuns în sferturile de finală ale turneului WTA 1000 de la Beijing anul trecut.

„Îmi pare rău să anunţ că mă retrag din China Open în acest an, după ce am suferit o mică accidentare după US Open”, a declarat Sabalenka într-un comunicat dat publicităţii de organizatori. „Mă voi concentra să fiu 100% sănătoasă pentru restul anului...”

Coco Gauff este campioana en titre la China Open, care va avea loc la Centrul Naţional de Tenis din Beijing, în perioada 24 septembrie - 5 octombrie.

