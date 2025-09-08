Sabalenka domină clasamentul WTA, după US Open. Ce poziții ocupă sportivele din România

Sabalenka domină clasamentul WTA, după US Open. Ce poziții ocupă sportivele din România
Jaqueline Cristian continuă să fie jucătoarea din România cel mai bine clasată în ierarhia WTA, ea fiind pe locul 43, după o urcare de 7 poziţii, cu 1.281 puncte.

Sorana Cîrstea a urcat cinci locuri şi este pe 66, cu 998 puncte.

În Top 100 se află şi Gabriela Ruse, care a înregistrat cea mai mare coborâre în această săptămână, 26 de locuri, ea fiind pe 96, cu 779 puncte.

Irina Begu a coborât 17 locuri şi a ieşit din Top 100, fiind pe 109, cu 694 puncte.

Şi Anca Todoni a coborât două locuri şi este pe 114, cu 660 puncte.

Miriam Bulgaru a urcat 32 de locuri şi a intrat în Top 200, fiind pe 168, cu 421 puncte.

Arina Sabalenka din Belarus, câştigătoare la US Open, este în continuare lider, cu 11.225 puncte, iar poloneza Iga Swiatek este pe 2, cu 7.933 puncte.

Coco Gauff (SUA) ocupă locul 3, cu 7.874 puncte.

Top 5 este completat de americanca Amanda Anisimova, finalistă la US Open, cu 5.159 puncte şi rusoaica Mirra Andreeva (4.793 puncte).

La dublu, Sorana Cîrstea este cel mai bine clasată dintre românce – locul 56, în urcare un loc, cu 1.504 puncte.

Învinsă de două ori în finala unui turneu de Grand Slam în acest sezon, numărul unu mondial Arina Sabalenka a câștigat în sfârșit titlul major din 2025, dominând-o pe americanca Amanda...
Jucătorul spaniol de tenis Carlos Alcaraz a câştigat duminică seara, la New York, turneul de Grand Slam US Open, după ce a dispus în finală de favoritul numărul unu, italianul Jannik...
