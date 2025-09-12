"Sabalenka nu are ce să caute în tenis!" Reacție dură împotriva liderului WTA

"Sabalenka nu are ce să caute în tenis!" Reacție dură împotriva liderului WTA
Belarusa Aryna Sabalenka se menține în fruntea clasamentului mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA), publicat luni, după ce a cucerit al doilea său titlu consecutiv la US Open.

Comentatorul Eurosport din Polonia, Tomasz Wolfke, crede că Aryna Sabalenka nu are ce căuta în circuitul WTA, ținând cont că jucătoarea este din Belarus, țară prietenă Federației Ruse.

"Repet mereu: Sabalenka nu ar trebui să joace în turneele WTA. Atâta timp cât războiul continuă în Ucraina, nu are ce căuta în circuit”, a transmis acesta în podcastul Onet Sport Review.

"Sabalenka este numărul 1 meritat, dar nu a fost niciodată favorita mea. Voi protesta întotdeauna împotriva participării ei”, a mai spus Tomasz Wolfke.

Sabalenka e lider mondial detașat

Aryna Sabalenka e lider detașat în clasamentul WTA.

Sabalenka are același avans ca în urmă cu două săptămâni față de Iga Swiatek, peste trei mii de puncte, în timp ce pe locul al treilea se află în continuare jucătoarea americană Coco Gauff, la doar 59 de puncte de poloneză.

Aryna Sabalenka, numărul unu mondial, a cucerit al doilea său titlu consecutiv la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului, după ce a învins-o în finală pe americanca Amanda Anisimova, cu 6-3, 7-6 (7/3), la New York.

Sabalenka s-a impus într-o oră și 34 de minute, după ce anul trecut a învins în finală o altă americancă, Jessica Pegula, pe care a eliminat-o anul acesta în semifinale.

