Sabalenka, după ce a câștigat finala de la US Open: "După ce l-am pierdut pe tata, am avut un singur obiectiv"

Belarusa Arina Sabalenka, noua campioană de la US Open, a declarat că a avut ca obiectiv, după decesul tatălui său în 2019, ca "numele familiei (sale) să intre în istoria tenisului", relatează AFP.

După ce a învins-o în finală pe americanca Jessica Pegula, cu 7-5, 7-5, Sabalenka a fost întrebată unde o aşază în istoria tenisului acest al treilea titlu de Mare Şlem, care vine după cele două succese de la Openul Australiei.

"De când l-am pierdut pe tata, obiectivul meu a fost întotdeauna să fac ca numele familiei noastre să intre în istoria tenisului. Simt multă mândrie de fiecare dată când îmi văd numele gravat pe acest trofeu. De asemenea, sunt mândră că familia mea nu a renunţat niciodată la visul meu şi continuă să mă susţină", a răspuns belarusa.

Sabalenka a recunoscut că a fost în dificultate când Pegula a câştigat cinci ghemuri consecutive în setul secund, revenind de la 0-3 la 5-3.

"După ce am condus cu 3-0, nu mă aşteptam să o văd revenind la un nivel de joc atât de ridicat. A avut un tenis incredibil, foarte agresiv. Mi se pare că într-o clipă m-am văzut condusă cu 5-3", a spus Sabalenka, ce a adăugat că se gândea atunci că va intra în decisiv.

Sabalenka a fost întrebată dacă în timpul meciului cu Pegula s-a gândit la finala de anul trecut de la US Open, pierdută în faţa altei americance, Coco Gauff, care a fost susţinută puternic de public.

"Sincer, mi-am spus că mă voi gândi mult la participările mele precedente aici, unde am avut parte de lecţii aspre. Dar m-am străduit pur şi simplu să mă gândesc că este doar finala US Open, că adversara mea va lupta energic, că nimic nu va fi uşor, că va trebui să lupt din greu. Încercam să-mi amintesc că am reuşit să trec peste momente grele şi că am fost deci destul de puternică pentru a face faţă acestei presiuni", a răspuns numărul doi mondial.

