Alexander Zverev, dupa descalificarea lui Djokovici: "Acum devine interesant turneul"

"Daca mingea ar fi aterizat in alta parte - vorbim de cativa centimetri - el ar fi fost bine. Foarte ghinionist. Nu au mai ramas campioni de grand slam in turneu. Cred ca va fi unul dintre baietii tineri. Acum este momentul in care cred ca devine cu adevarat interesant. Stiu cine se afla pe tablou. Vom vedea unde mergem de aici", a spus Zverev.Germanul s-a calificat, duminica, in sferturi, dupa ce l-a invins, cu scorul de 6-2, 6-2, 6-1, pe spaniolul Alejandro Davidovich Fokina, locul 99 ATP. Zverev, cap de serie numarul 5, va evolua in meciul urmator cu croatul Borna Ciorici, locul 32 ATP si cap de serie numarul 27.Spaniolul Pablo Carreno Busta, adversarul lui Djokovici din meciul de duminica, s-a declarat socat de incident."Am fost putin socat. Nu m-am asteptat niciodata la un astfel de moment jucand impotriva lui Novak. Desigur, cred ca nu a fost intentionat. I-am luat serviciul si el arunca mingea. Cred ca a fost ghinion. Nu a vrut niciodata sa loveasca arbitrul de linie. Regulile sunt reguli. Arbitrul de scaun si supervizorul au facut ceea ce trebuie, dar nu este usor", a spus Carreno Busta, locul 27 si cap de serie numarul 20, care va evolua in sferturi cu canadianul Denis Shapovalov, locul 17 ATP si cap de serie numarul 12."In primul rand, sper ca arbitrul de linie este OK. Regula este regula. Este regretabil pentru toti cei implicati, dar in aceasta situatie specifica descalificarea a fost decizia potrivita", a declarat fosta jucatoare Billy Jean King."Nu am vrea sa vedem cel mai bun jucator din lume iesind din turneu in aceste conditii, dar trebuie sa fii responsabil pentru actiunile tale pe teren", a spus fost tensimen Tim Henman."La 33 de ani stii care este situatia si ce se va intampla. Imi pare rau pentru el intr-o anumita privinta, pentru ca a pierdut oportunitatea de a castiga al XVIII-lea sau grand slam. Va fi absolut devastat, o data pentru femeia arbitru de linie pe care a ranit-o accidental, apoi pentru ratarea posibilitatii de a castiga un nou grand slam", a afirmat un alt fost tenismen, Greg Rusedski.Liderul ATP, sarbul Novak Djokovici, a fost descalificat, duminica, dupa ce a lovit o femeie arbitru de linie cu o minge, in optimile de finala ale US Open.La scorul de 5-6, dupa un break al adversarului, in primul set al meciului cu spaniolul Pablo Carreno Busta, locul 27 ATP, Djokovici a trimis o minge cu racheta catre fundul terenului, aparent fara intentia de a viza pe cineva.Mingea a lovit in zona gatului o femeie arbitru de linie, care s-a prabusit la pamant. Sarbul si-a cerut scuze, dar a fost descalificat.