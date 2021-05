Premiera. Niciun american in top 30 mondial in tenis

Primul jucator american din clasament este Taylor Fritz, care a pierdut o pozitie fata de ultima ierarhie si se afla pe 31. Acest recul reflecta declinul tenisului masculin din Statele Unite, tara care a dat mai multi lideri mondiali de-a lungul timpului, Jimmy Connors, John McEnroe, Jim Courier, Pete Sampras, Andre Agassi Andy Roddick , si care nu a mai avut un reprezentant in varf din 2004.Rusul Daniil Medvedev a revenit pe locul secund, in dauna spaniolului Rafael Nadal , care a fost eliminat in sferturi la Madrid.Germanul Alexander Zverev, castigator la Madrid, duminica, si-a consolidat pozitia a sasea in lume. Marius Copil , aflat pe 228, ramane cel mai bine clasat roman la simplu. Horia Tecau a coborat doua pozitii la dublu si se afla pe 24.Clasamentul ATP la simplu1 (1). Novak Djokovic (Serbia) 11.463 puncte2 (3). Daniil Medvedev (Rusia) 9.7803 (2). Rafael Nadal (Spania) 9.6304 (4). Dominic Thiem (Austria) 8.3655 (5). Stefanos Tsitsipas (Grecia) 7.6106 (6). Alexander Zverev (Germania) 6.9457 (7). Andrei Rublev (Rusia) 6.0008 (8). Roger Federer (Elvetia) 5.7859 (10). Matteo Berrettini (Italia) 4.04810 (9). Diego Schwartzman (Argentina) 3.765......................................................................228 (228). Marius Copil 292339 (341). Filip Cristian Jianu 137511 (512). Alexandru Jecan 70533 (535). Nicholas David Ionel 63582 (581). Dragos Nicolae Madaras 54652 (657). Nicolae Frunza 39...Clasamentul ATP la dublu1 (1). Mate Pavic (Croatia) 10.180 puncte2 (2). Robert Farah (Columbia) 9.3603 (3). Juan Sebastian Cabal (Columbia) 9.2704 (4). Nikola Mektic (Croatia) 8.6705 (7). Horacio Zeballos (Argentina) 7.8606 (11). Marcel Granollers (Spania) 7.3457 (5). Nicolas Mahut (Franta) 7.1608 (6). Bruno Soares (Brazilia) 6.8909 (9). Ivan Dodig (Croatia) 6.89010 (8). Filip Polasek (Slovacia) 6.890..........................................................24 (22). Horia Tecau 4.305161 (162). Florin Mergea 631237 (242). Marius Copil 344366 (367). Alexandru Jecan 166380 (382). Victor Vlad Cornea 151