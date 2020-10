Cazul ciudat al unui tenismen american. A fugit impreuna cu familia din Rusia, dupa ce au fost testati pozitiv cu noul coronavirus

Potrivit jurnalistului New York Times Ben Rothenberg, citat de lefigaro.fr, Querrey a fost testat pozitiv inaintea meciului cu canadianul Denis Shapovalov, din turul I al competitiei.Sotia si fiul in varsta de opt luni care l-au insotit au fost testati si ei pozitiv, toata familia fiind plasata in izolare intr-un hotel de lux din Sankt Petersburg.Apoi Sam Querrey ar fi primit un telefon de la cineva care il anunta ca familia lui ar putea fi spitalizata daca apar simptome. Semifinalistul de la Wimbledon din 2017, ingrijorat ca ar putea fi separat de bebelusul sau, a decis sa-si faca bagajele si sa paraseasca Rusia cu un zbor privat catre o destinatie necunoscuta.Ben Rothenberg precizeaza ca jucatorul a ajuns intr-o tara europeana (posibil in jurul Marii Baltice) care nu cere un test negativ la trecerea frontierei. In prezent, familia este cazata intr-o locuinta inchiriata prin Airbnb.Cazul este luat foarte in serios de oficialii ATP, care au aratat ca este vorba de o "incalcare grava" a protocolului sanitar si au deschis o ancheta. Jucatorul de 33 de ani ar putea primi o amenda de 100.000 de dolari si, mai ales, o suspendare de pana la trei ani.