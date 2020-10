Djokovici vrea sa devina jucatorul cu cele mai multe saptamani pe locul I ATP. "Vreau sa intru in istorie"

"Vreau sa intru in istorie ca numarul 1 mondial care a petrecut cele mai multe saptamani in varful circuitului ATP si voi face tot posibilul sa ajung acolo. (...) Obiectivul mea imediat este sa adun cat mai multe puncte posibil pentru a incerca sa pun cat mai multa distanta intre mine si plutonul de urmaritori, inaintea sezonului viitor. (...) Faptul ca Nadal joaca sau nu la Paris nu schimba nimic, pentru ca totul este in mainile mele", a declarat el, pentru Sportski Zurnal.Djokovici este pe primul loc in clasamentul ATP, cu 11.740 de puncte, urmat de spaniolul Rafael Nadal , cu 9.850 de puncte, si de austriacul Dominic Thiem, cu 9.125 de puncte.In clasamentul "all time" al saptamanilor pe locul 1 mondial, lider este elvetianul Roger Federer , cu 310, iar Djokovici este al doilea, cu 291.Nadal va participa la Paris Bercy, turneu programat intre 2 si 8 noiembrie. Erste Bank Open are loc o saptamana mai devreme, intre 26 octombrie si 1 noiembrie, la Viena.Sarbul nu va pierde cele 1.000 de puncte aferente titlului de anul trecut, de la Paris, dupa ce ATP a prelungit de la 12 la 22 de luni (martie 2019 - decembrie 2020) perioada luata in considerare pentru intocmirea clasamentului, din cauza pandemiei de coronavirus.El va mai juca in 2020 la Turneul Campionilor de la Londra (15-22 noiembrie).