Dominic Thiem a castigat primul trofeu de grand slam din cariera, la US Open, dupa un meci decis in tie-break

Thiem, de doua ori finalist la Roland Garros si o data la Australian Open , s-a impus cu scorul de 2-6, 4-6, 6-4, 6-3, 7-6 (6), dupa un meci de patru ore si dupa ce a revenit de la 3-5 in decisiv, cucerind primul trofeu de grand slam din cariera.Zverev a fost pentru prima oara intr-o finala de grand slam si primul german care a ajuns in ultimul act la US Open, dupa Michael Stich, in 1994.Castigatorul va primi un premiu de trei milioane de dolari si 2.000 de puncte ATP, iar invinsul, 1,5 milioane de dolari si 1.200 de puncte ATP.Atat Thiem, cat si Zverev isi vor pastra locurile in clasamentul ATP.