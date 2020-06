Dominic Thiem, dupa Adria Tour: Comportamentul nostru a fost o greseala

Ziare.

"Am fost socat cand am auzit vestile de la Adria Tour. Am jucat in ultimele saptamani fara spectatori, asa ca am fost mai mult decat fericiti ca am avut fani la eveniment. Am avut incredere in regulile impuse de guvernul sarb in timpul pandemiei, dar am fost prea optimisti.Comportamentul nostru a fost o greseala, am actionat cu prea multa euforie. Imi pare foarte rau. Am fost testat de cinci ori in ultimele zece zile si de fiecare data rezultatele au fost negative. Le urez numai bine celor infectati si recuperare rapida", a scris Thiem, pe retelele de socializare.Thiem a evoluat numai la etapa de la Belgrad, nu si la cea de la Zadar, unde au fost inregistarte patru cazuri de infectare cu noul coronavirus in randul jucatorilor. Novak Djokovici a afirmat, marti, ca a fost testat pozitiv cu noul coronavirus, dupa participarea la Adria Tour, turneu organizat in Serbia si Croatia la initiativa sa.El se alatura astfel lui Viktor Troicki, Grigor Dimitrov si Borna Ciorici, de asemenea pozitivi, dupa participarea la Adria Tour.In Serbia si Croatia, pentru ca masurile de distantare nu sunt obligatorii, acestea nu au fost aplicate si participantii au fost vazuti jucand baschet, fotbal, tenis, imbratisandu-se in fata publicului, atat la Belgrad, unde a avut loc prima etapa a Adria Tour, cat si la Zadar.