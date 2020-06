Kyrgios, atac la Djokovic: " Nu mai spuneti ca tot ce fac eu este iresponsabil sau stupid"

Ziare.

com

Luni, el i-a criticat pe organizatorii turneului Adria Tour, dupa ce Borna Ciorici si Grigor Dimitrov au fost testati pozitiv cu noul coronavirus."A fost o decizie idioata ca acest turneu sa continue. Recuperare usoara, baieti, dar iata ce se intampla cand nu se respecta protocolul. Nu este o gluma", a scris Kyrgios pe Twitter Etapele Adria Tour de la Banja Luka si Sarajevo (Bosnia-Hertegovina) au fost anulate dupa ce mai multi tenismeni, intre care liderul ATP, sarbul Novak Djokovici, au fost testati pozitiv cu Sars-CoV-2."Din cauza evenimentelor din ultimele zile, am decis ca este cel mai important lucru acum sa stabilizam situatia epidemiologica", a declarat, intr-un comunicat de presa, Djordje Djokovici, fratele lui Novak Djokovici si directorul turneului caritabil initiat de numarul 1 mondial.Novak Djokovici a anuntat, marti, ca a fost testat pozitiv cu noul coronavirus, dupa participarea la Adria Tour, turneu organizat in Serbia si Croatia chiar de el.El se alatura astfel lui Viktor Troicki, Grigor Dimitrov si Borna Ciorici, de asemenea pozitivi, dupa participarea la Adria Tour.In Serbia si Croatia, pentru ca masurile de distantare nu sunt obligatorii, acestea nu au fost aplicate si participantii au fost vazuti jucand baschet, fotbal, tenis, imbratisandu-se in fata publicului, atat la Belgrad, unde a avut loc prima etapa a Adria Tour, cat si la Zadar.