Drama pentru un jucator important din tenis care s-a luptat cu depresia. "Nu voiam sa vad lumina zilei. Aveam impresia ca nimeni nu ma dorea ca persoana"

"Nu cred ca oamenii inteleg cat de solitar poate fi tenisul. Nu puteti vorbi despre orice. Trebuie sa gasesti singur o solutie. Mi-a fost fiarte greu.Imi amintesc ca in urma cu un an, la Shanghai, era ora 16.00 si eram inca in pat, cu perdelele trase. Nu voiam sa vad lumina zilei.Aveam impresia ca nimeni nu ma dorea ca persoana, toti vedeau in mine un jucator de tenis pe care sa-l foloseasca. Nu aveam incredere in nimeni. Era un loc solitar si trist", a afirmat Kyrgios.Jucatorul de 25 de ani este in prezent pe locul 45 in clasamentul ATP.